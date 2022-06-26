BDDK’nın kritik hamlesi sonrası altın ve dolarda düşüşler başladı: Eski Fed Başekonomisti uyararak dolardaki beklediği seviyeyi açıkladı
BDDK’nın yeni adımıyla birlikte düşüşe geçen dolar kuru, son haftaların en alt seviyesini gördü. Cuma günü açıklanan karar döviz kurunda şok etkisi oluşturdu. Kritik karar sonrası doların düşmesiyle ekonomistler analistlerini tekrardan gözden geçirdi. Eski Fed Başekonomisti Şahinöz, son yorumunda doların görebileceği seviyeleri vererek gelen hamle ile piyasalarda oluşabilecek senaryoları anlattı.