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Türkiye Gazetesi

Bebeğini öldürmeye çalışan annenin mesajları kan dondurdu

Bebeğini öldürmeye çalışan annenin mesajları kan dondurdu

Diyarbakır’da 8 aylık bebeğinin yüzüne yastık bastırıp, boğmaya çalışan ve o anları cep telefonuyla görüntüleyerek eski eşine yollayan E.K. görüntülerin ortaya çıkması üzerine yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Eylül bebek, olay sonrası savcılık tarafından babaya verilirken, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı ise olayla ilgili inceleme başlattı. E.K’nin eski eşi Mehmet K.'ye attığı mesajlar kan dondururken eski eşinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Mehmet K. savcılığa çağrıda bulunarak gereğinin yapılmasını istedi.

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