GÖRENLER POLİSİ ARADI

Bebek cesedi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri kundaktan kedi \u00f6l\u00fcs\u00fc \u00e7\u0131kt\u0131.,Olay yerine gelen polis ekipleri etraf\u0131 ta\u015flarla \u00e7evrili k\u00fc\u00e7\u00fck bir mezar haline getirilmi\u015f yere g\u00fcvenlik \u015feridi \u00e7ekti.\r\nBir s\u00fcre sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek k\u00fcrek ile mezar\u0131 a\u00e7maya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Polis \u00f6l\u00fc kediyi tekrar mezara g\u00f6md\u00fc.\r\n\r\n,Seyhan il\u00e7esinde, vatanda\u015flar 4 ki\u015finin zeytinlik alana bebek kunda\u011f\u0131 i\u00e7inde bir \u015fey g\u00f6m\u00fcp ayr\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce hemen polise haber verdi.\r\n\r\n,Bu arada merakl\u0131 mahalle sakinleri mezardan ne \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 beklemeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Polis mezar\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131nda vatanda\u015flar\u0131n bahsetti\u011fi gibi k\u00fc\u00e7\u00fck bir bez kundak buldu. Kunda\u011f\u0131 a\u00e7an polisler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k i\u00e7inde bakakald\u0131. \r\n\r\n