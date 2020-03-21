Bedava olan testi 1250 TL'ye yapıyorlar

Corona vir\u00fcs Covid-19\u2019un insan v\u00fccudunda tespit etmek i\u00e7in hastanelerde ve gerekli hallerde \u00fccretsiz ger\u00e7ekle\u015ftirilen PCR testinin baz\u0131 \u00f6zel labaratuvarlarda fahi\u015f fiyata yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Ba\u011fdat Caddesi ve Feneryolu\u2019nda \u015fubesi bulunan iki laboratuvarda test 1200 ve 1250 liraya yap\u0131l\u0131yor. Habere g\u00f6re, bu \u00f6zel labaratuvarlara ba\u015fvuranlara sonu\u00e7lar e-posta veya telefonla da iletilirken, olas\u0131 vakalar karantinada bekletilmeden elini kolunu sallayarak merkezlerden ayr\u0131labiliyor.,Uzmanlar ise test sonu\u00e7lar\u0131 belli olana kadar karantina \u015fartlar\u0131 veya izolasyon uygulanmas\u0131 gerekti\u011fini belirtirken, \u00f6zel labaratuvarlarda Covid-19 testinin yasal olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Prof. Dr. Kara, Covid-19 testlerinin \u00f6zel labaratuvarlarda yap\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik bakanl\u0131ktan herhangi bir izin \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da dikkat \u00e7ekerek, \u201cTest sonu\u00e7lar\u0131 \u00e7\u0131kana kadar \u015f\u00fcpheli vakalar karantinaya al\u0131nmal\u0131. Test yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015filere, sonradan aray\u0131p sonu\u00e7 bildirmek gibi bir durum asla s\u00f6z konusu olmaz. Bu ki\u015fileri evlerine de yollayamazs\u0131n\u0131z. B\u00f6yle bir d\u00f6nemde hi\u00e7bir vatanda\u015f\u0131m\u0131z \u00f6zel labaratuvara gidip Covid-19 testi yapt\u0131rmamal\u0131. Test yap\u0131lan ki\u015finin o an karantinaya al\u0131nmas\u0131, sonu\u00e7lar \u00e7\u0131kana kadar izole edilmesi gerekir. Pozitif vakalar sonu\u00e7lar a\u00e7\u0131klanana kadar d\u0131\u015far\u0131da bir\u00e7ok ki\u015fiye hastal\u0131\u011f\u0131 bula\u015ft\u0131rabilir\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Hacettepe T\u0131p Fak\u00fcltesi\u2019nden enfeksiyon hastal\u0131klar\u0131 uzman\u0131 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise \u00f6zel labarutavarlarda yap\u0131lan testlerin yasal olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirirek, \u201cSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u2018serbest\u2019 diyene kadar \u00f6zel laboratuvarlar para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 Covid-19 testi yapamaz. Maalesef bu s\u00fcre\u00e7te para birilerine cazip gelmi\u015f olabilir. ,\r\nSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan belirlenen hastanelerde \u00fccretsiz yap\u0131lan PCR ad\u0131yla bilinen \u201cPolimeraz Zincir Reaksiyonu\u201d ad\u0131 verilen testler Covid-19 salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 hayati \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Her test sonucu \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019n\u00fcn kay\u0131tlar\u0131na ge\u00e7irilirken, PCR testi hastal\u0131\u011f\u0131n te\u015fhisi ve salg\u0131n\u0131n \u00f6nlemesinde kritik rol \u00fcstleniyor.,PCR, testi \u015f\u00fcpheli g\u00f6r\u00fclen ki\u015filerde doktorlar\u0131n talebi ve gerekli g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc durumlarda ger\u00e7ekle\u015ftirilirken, herhangi bir \u00fccret al\u0131nm\u0131yor. Olas\u0131 Covid-19 vakalar\u0131 ise test sonu\u00e7lar\u0131 \u00e7\u0131kana kadar tedbir ama\u00e7l\u0131 karantina veya izolasyon \u015fartlar\u0131 alt\u0131nda tutuluyor. (Milliyet)\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Corona vir\u00fcs Bilim Kurulu \u00dcyesi Prof. Dr. Ate\u015f Kara, \u201cTestlerin yap\u0131lmas\u0131nda \u00fc\u00e7 \u015fart aran\u0131yor. Yurtd\u0131\u015f\u0131ndan gelmi\u015fseniz, ate\u015f ve \u00f6ks\u00fcr\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz varsa test yap\u0131l\u0131r. Di\u011fer riskli durum yurtd\u0131\u015f\u0131ndan biriyle yak\u0131n temas halinde bulunmu\u015f, ate\u015f ve \u00f6ks\u00fcr\u00fck sorunlar\u0131 ya\u015f\u0131yorsan\u0131z bu durumda da PCR yap\u0131l\u0131r. ,Bu iki se\u00e7ene\u011fin d\u0131\u015f\u0131nda ate\u015f, \u00f6ks\u00fcr\u00fck veya akci\u011ferde bulgu varsa, hekimin insiyatifi do\u011frultusunda test yap\u0131labilir. Kamu veya \u00f6zel fark etmez, testler \u00fccretsiz yap\u0131lmak zorundad\u0131r. Testler \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc uzmanlar\u0131na teslim edilir ve sonu\u00e7lar bu merciiden beklenir. Sonu\u00e7lar\u0131 saptayacak labaratuvar\u0131n D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc veya uluslararas\u0131 kalite stadartlar\u0131 kriterlerine uygun olmas\u0131 gerekir\u201d dedi.,Yanl\u0131\u015f sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmas\u0131 durumunda kim nas\u0131l hesap verecek? 100-150 lira maliyetli testleri 1200 liradan b\u00f6ylesi bir d\u00f6nemde yapmak f\u0131rsat\u00e7\u0131l\u0131kt\u0131r ve kabul edilemez\u201d diye konu\u015ftu