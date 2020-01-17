Beklenen gün geldi! Emeklilerin zamlı maaşları yatmaya başlıyor

Milyonlarca emekliye zaml\u0131 maa\u015f bug\u00fcn yatmaya ba\u015fl\u0131yor. SSK emeklileri bug\u00fcnden itibaren, Ba\u011f-Kur emeklileri ise 24 Ocak'ta y\u00fczde 6,5 oran\u0131nda zaml\u0131 ayl\u0131klar\u0131n\u0131 alacak.,Beklenen g\u00fcn geldi! Emeklilerin zaml\u0131 maa\u015flar\u0131 yatmaya ba\u015fl\u0131yor! Peki en d\u00fc\u015f\u00fck emeli maa\u015f\u0131 ne kadar olacak?,Yeni y\u0131lla birlikte 12,5 milyon emekli, dul, yetim ve 3 milyonun \u00fczerindeki memurun y\u00fcz\u00fc g\u00fcld\u00fc. Emekliler bug\u00fcnden itibaren y\u00fczde 6,5 zaml\u0131 ayl\u0131klar\u0131n\u0131 almaya ba\u015fl\u0131yor. \u00d6demeler emeklilik kart\u0131ndaki tahsis numaras\u0131n\u0131n son rakam\u0131na g\u00f6re hesaplara yatacak, 28 Ocak tarihine kadar s\u00fcrecek. SSK emeklileri bug\u00fcn itibar\u0131yla, Ba\u011f-Kur emeklileri 24 Ocak'ta zaml\u0131 maa\u015f \u00f6demelerini alacak.,\u0130lk \u00f6deme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri tahsis numaralar\u0131n\u0131n son rakam\u0131na g\u00f6re 17-27 Ocak, Ba\u011f-Kur emeklileri 24-28 Ocak tarihleri aras\u0131nda yeni maa\u015flar\u0131n\u0131 alacak. Maa\u015flarda y\u00fczde 6,5 art\u0131\u015fla 76,82 ile 382,67 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fclecek. ,Memur emeklileri i\u00e7in de en d\u00fc\u015f\u00fck ayl\u0131k 2.522,84 TL'den 2.661,60 TL'ye \u00e7\u0131kt\u0131. Buna g\u00f6re; ayl\u0131k maa\u015f alana en az 138 lira, 3 ayl\u0131k maa\u015f alana 416,28 lira fark yat\u0131r\u0131lacak. Enflasyon oran\u0131ndan kaynakl\u0131 ilave art\u0131\u015fla birlikte aile yard\u0131m\u0131 \u00f6dene\u011fi dahil en d\u00fc\u015f\u00fck memur maa\u015f\u0131 3.747 TL'ye \u00e7\u0131kt\u0131.,Memur ve memur emeklisi ocak ay\u0131ndaki y\u00fczde 4'l\u00fck toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131na ek olarak y\u00fczde 1,49'luk fark al\u0131yor. Memurlar 15 Ocak'ta zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 al\u0131rken, 14 g\u00fcnl\u00fck fark da yatacak. ,Son rakam\u0131 9 olanlar\u0131n her ay\u0131n 17'sinde, 7 olanlar\u0131n 18'inde, 5 olanlar\u0131n 9'unda, 3 olanlar\u0131n 20'sinde, 1 olanlar\u0131n 21'inde, 8 olanlar\u0131n 22'sinde, 6 olanlar\u0131n 23'\u00fcnde, 4 olanlar\u0131n 24'\u00fcnde, 2 olanlar\u0131n 25'inde, 0 olanlar\u0131n 26's\u0131nda ayl\u0131klar\u0131 ve s\u00fcrekli i\u015f kazas\u0131 s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik gelirleri \u00f6deniyor.,Ba\u011f-Kur emeklileri de tahsis numaralar\u0131n\u0131n son rakamlar\u0131na g\u00f6re \u00f6demelerini al\u0131yor. Emekli maa\u015f\u0131 cumartesiye gelenlerin \u00f6demeleri cuma, pazara gelenlerin \u00f6demeleri ise pazartesi g\u00fcnk\u00fc gruba dahil edilerek veriliyor. Son rakam\u0131 9,7 ve 5 olanlar her ay\u0131n 25'inde; 3,1 olanlar 26's\u0131nda; 8,6, 4 olanlar 27'sinde; 2 ve 0 olanlar 29'inde emekli maa\u015f\u0131n\u0131 al\u0131yor.,Devlet memurlar\u0131, s\u00f6zle\u015fmeliler, ge\u00e7ici personel ve memur emeklileri, zaml\u0131 maa\u015f ve ayl\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6nceki g\u00fcn al\u0131rken, memur emeklilerinin y\u00fcz\u00fc 3 ayl\u0131k fark \u00f6demesiyle g\u00fclecek. Memur emeklilerinin hesaplar\u0131na 416 TL tutar\u0131nda 3 ayl\u0131k fark yat\u0131r\u0131lacak.,Dul ve yetimlere de zamlar hisseleri oran\u0131nda yans\u0131yacak. \u00d6rne\u011fin hissesine 500 lira maa\u015f d\u00fc\u015fen bir dul yetimin maa\u015f\u0131 532 lira olacak. (Sabah),Memur emeklilerinin ocak zam fark\u0131 da en ge\u00e7 5 \u015eubat'a kadar yatacak. Maa\u015flar\u0131 \u00fc\u00e7er ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde alanlara da yine ayn\u0131 \u015fekilde 3 ayl\u0131k enflasyon fark\u0131 \u00f6denecek.,Ba\u011f-Kur emeklisi olan vatanda\u015flar, emekli maa\u015flar\u0131n\u0131 tahsis numaras\u0131na g\u00f6re belirlenen g\u00fcnlerde al\u0131yor. Maa\u015f g\u00fcn\u00fc cumartesiye denk gelen ki\u015filere cuma, pazar g\u00fcn\u00fcne denk gelen ki\u015filere ise \u00f6demeler pazartesi g\u00fcn\u00fc yap\u0131l\u0131yor.