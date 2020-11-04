Beklenmeyen son! Bir dizi daha final kararı aldı

\u00c7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131 ekrana gelen diziden \u015fa\u015f\u0131rtan karar! Reyting yar\u0131\u015f\u0131na direnemeyen diziden final karar\u0131 geldi.,Show TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan dizi \u015eeref S\u00f6z\u00fc hakk\u0131nda fla\u015f bir karar al\u0131nd\u0131. Bu hafta 4. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlara gelecek olan dizi, erken final yap\u0131yor.,Ba\u015frollerinde Tolgahan Say\u0131\u015fman, Sude G\u00fcler ve H\u00fclya Darcan'\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 dizi \u015eeref S\u00f6z\u00fc, 4 Kas\u0131m ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanacak olan 4. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle final yap\u0131yor. Yay\u0131nlanmadan \u00f6nce oyuncu kadrosu ve konusu ile olduk\u00e7a ilgi \u00e7eken dizinin yay\u0131n hayat\u0131 k\u0131sa s\u00fcrd\u00fc. Show TV'de ekranlara gelen dizi, izleyicisine veda ediyor.,\u015eEREF S\u00d6Z\u00dc F\u0130NAL B\u00d6L\u00dcM\u00dcNDE NELER OLACAK?\r\n\r\nNihayet eve d\u00f6nen ve hi\u00e7 de s\u0131cak kar\u015f\u0131lanmayan \u0130sra\u2019n\u0131n tek terdi o\u011flunu sa\u011f salim yeniden kuca\u011f\u0131na alabilmektir. Cihan Adabeyli, o\u011flunun bulunmas\u0131 i\u00e7in t\u00fcm imkanlar\u0131 seferber ederken, b\u00fcy\u00fck bir belirsizli\u011fin pen\u00e7esindeki \u0130sra, \u00e7aresizce \u00d6mer\u2019in bulunmas\u0131n\u0131 beklemektedir. Emsal\u2019in talimat\u0131yla ev halk\u0131 da adan\u0131n her k\u00f6\u015fesinde bebe\u011fi aramaya koyulur.,Yasemin g\u00f6z\u00fcn\u00fc karartm\u0131\u015f; eve geri d\u00f6nebilmek, Cihan\u2019la tekrar birlikte olabilmek i\u00e7in her \u015feyi yapmaya haz\u0131rd\u0131r. Bu kez Metin\u2019in de durduramad\u0131\u011f\u0131 Yasemin, k\u00fc\u00e7\u00fck \u00d6mer\u2019le birlikte liman binas\u0131n\u0131 ate\u015fe verir.,\u00d6mer kurtulabilecek mi? Cihan Adabeyli o\u011fluna ya\u015fat\u0131lanlar\u0131n hesab\u0131n\u0131 nas\u0131l soracak? Yasemin\u2019in intikam plan\u0131 nas\u0131l sonu\u00e7lanacak?,\u015eEREF S\u00d6Z\u00dc OYUNCULARI\r\n\r\nTolgahan Say\u0131\u015fman, Sude G\u00fcler, \u00d6yk\u00fc \u00c7elik, Aras Ayd\u0131n ve H\u00fclya Darcan,T\u00fcm ya\u015fananlardan sonra \u0130sra, adada kalabilecek mi?,.