Belediyelerin kar diyaloğu gülümsetti

Kom\u015fu biz k\u0131\u015f temizli\u011fine ba\u015flad\u0131k. Ya sen ba\u015flad\u0131n m\u0131\u201d diyerek, g\u00f6nderisine Nev\u015fehir Belediyesini etiketledi.,Ni\u011fde Belediyesinin sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u201cDostlar, d\u00fc\u015f\u00fcp yaralanmay\u0131n diye kald\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 temizledik.,Bunun \u00fczerine Nev\u015fehir Belediyesinden cevap gecikmedi. Nev\u015fehir Belediyesi hesab\u0131ndan \u201cK\u0131\u015f temizli\u011fine biz de ba\u015flad\u0131k kanka. Gece boyunca kar ya\u011fd\u0131. Temizli\u011fi hi\u00e7 b\u0131rakmad\u0131k\u201d denildi ve Nev\u015fehir Belediyesi g\u00f6nderiye "Sende durum nedir" diyerek Sivas Belediyesini etiketledi.,Sivas Belediyesi kentin temizli\u011finin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraflar\u0131 g\u00f6nderisine ekleyerek \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\u201cBiz k\u0131\u015fa her zaman haz\u0131r\u0131z. So\u011fu\u011fa sormu\u015flar; nerelisin diye? 'Aslen Erzurumluyum ama Sivas\u2019ta oturuyorum' demi\u015f. Erzurum B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ne yapt\u0131 acaba?\u201d,Erzurum B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi de bu sabah yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda \u201cGarda\u015f seninki de s\u00f6z m\u00fc? Temmuz ay\u0131nda bile kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015f bir \u015fehir olarak biz hep haz\u0131r\u0131z. Erzurum\u2019a kar ya\u011f\u0131nca Rize \u00fc\u015f\u00fcr derler, siz neetiz\u201d ifadelerine yer verdi.,Rize Belediyesi ise yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, \u201cT\u00fcrkiye'nin en fazla ya\u011fmur alan \u015fehriyiz. Haftada iki kere ya\u011fmur ya\u011far; biri 3, di\u011feri 4 g\u00fcn s\u00fcrer. Evelallah antrenmanl\u0131y\u0131z, kar bize ne etsun?\u201d diyerek g\u00f6nderisine Bing\u00f6l Belediyesini etiketledi.,Son olarak Bing\u00f6l Belediyesi ise yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, \u201cKar berekettir. K\u0131\u015f ay\u0131n\u0131n sembol\u00fc olan kar, kadim \u015fehrimizin y\u00fcksek kesimlerine d\u00fc\u015ft\u00fc. Elhamd\u00fclillah bizler de antrenmanl\u0131y\u0131z. T\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6rd\u00fck, beyaz esareti, bollu\u011fuyla, bereketiyle bekliyoruz\u201d dedi.,Bing\u00f6l Belediyesi ise g\u00f6nderisine Bursa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesini etiketledi.,.,Erzurum, Sivas, Ni\u011fde, Nev\u015fehir, Rize ve Bing\u00f6l belediyelerinin sosyal medya hesaplar\u0131nda kar ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlar kullan\u0131c\u0131lar\u0131 g\u00fcl\u00fcmsetti.