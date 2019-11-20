Belediyenin yaptığı kaldırımı tel örgüyle kapattılar

Konunun mahkemelik olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da bilmediklerini s\u00f6yleyen vatanda\u015flar, yetkililerin bu konuda bir \u00e7al\u0131\u015fma yapmas\u0131 gerekti\u011fini dile getirdiler.,Ye\u015filyurt il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bostanba\u015f\u0131 Mahallesi \u00c7iftlik Sokak \u00fczerinde her g\u00fcn y\u00fcr\u00fcd\u00fckleri kald\u0131r\u0131m\u0131n tel \u00e7itlerle kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 gizleyemedi., Belediyenin y\u0131llard\u0131r yapt\u0131\u011f\u0131 kald\u0131r\u0131m\u0131n \u00f6zel m\u00fclkiyet alan\u0131na girdi\u011fi gerek\u00e7esiyle bir arsa sahibi taraf\u0131ndan tel \u00e7itlerle kapat\u0131lmas\u0131na tepki g\u00f6steren baz\u0131 vatanda\u015flar, bu duruma bir anlam veremediklerini s\u00f6yledi.,