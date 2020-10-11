Belhanda'nın son isteği herkesi şaşırttı

Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz, bas\u0131n mensuplar\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncu oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti. Bu oyuncular\u0131n Belhanda ve Feghouli oldu\u011fu tahmin ediliyordu.,Galatasaray bu geli\u015fme sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 resmi a\u00e7\u0131klamayla indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncunun maa\u015flar\u0131n\u0131n da %15 indirimli olarak yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Fasl\u0131 futbolcu Younes Belhanda\u2019n\u0131n sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekibi FIFA\u2019ya \u015fikayet etti\u011fi, Feghouli'nin de Belhanda ile birlikte hareket etti\u011fi ifade edilmi\u015fti.,Belhanda ve Feghouli Kas\u0131mpa\u015fa kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda etkisiz bir futbol ortaya koymu\u015f ve camian\u0131n tepkisini \u00e7ekmi\u015fti.,Belhanda transfer d\u00f6neminin son g\u00fcnlerinde Nice ile temasa ge\u00e7mi\u015fti ancak bu transfer ger\u00e7ekle\u015fmemi\u015fti.,Ya\u015fanan bu geli\u015fmelerin ard\u0131ndan Belhanda, Galatasaray y\u00f6netimini \u015fok eden bir talepte bulundu.,Fasl\u0131 oyuncunun transferin son saatlerinde sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6neticilere, "S\u00f6zle\u015fmemi uzat\u0131rsan\u0131z maa\u015f\u0131m\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr\u00fcm. Yoksa ayn\u0131 \u015fartlarla oynar\u0131m\u201d dedi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Galatasaray\u2019da y\u00fczde 15\u2019lik indirimi kabul etmedi\u011fi i\u00e7in ba\u015fkan Mustafa Cengiz\u2019in tepki g\u00f6sterdi\u011fi isimlerden Belhanda\u2019n\u0131n transfer d\u00f6neminin son saatlerindeki talebiyle y\u00f6netimin sabr\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Nice'in talip oldu\u011fu ancak d\u00fc\u015f\u00fck bir teklifte bulundu\u011fu Fasl\u0131 futbolcu indirim i\u00e7in s\u00f6zle\u015fmesinin uzat\u0131lmas\u0131n\u0131 \u015fart ko\u015ftu.,Pandemi d\u00f6neminde kul\u00fcbe ihtarname \u00e7eken ve \u00fccretinde kesinlikle indirime yana\u015fmayan Belhanda\u2019n\u0131n \u201cBana h\u00e2l\u00e2 yeni s\u00f6zle\u015fme \u00f6nermediniz\u201d \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131, y\u00f6netimdeki herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n yan\u0131t\u0131 ise \u201cBiz sana kul\u00fcp bul, diyoruz. Sen yeni s\u00f6zle\u015fme diyorsun!\u201d oldu.,Belhanda, kul\u00fcb\u00fcn net tavr\u0131 sonras\u0131 \u201cS\u00f6zle\u015fmemi uzatmazsan\u0131z \u00fccretimi indirmem. Son y\u0131l\u0131mda da ayn\u0131 \u015fartlarla oynar\u0131m. Ya da bonservisimi verin gideyim!\u201d derken, Galatasaray indirime gitse dahi yeni s\u00f6zle\u015fme imzalamayaca\u011f\u0131n\u0131 iletti.,Galatasaray, Belhanda ile en k\u00f6t\u00fc ocak ay\u0131nda yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rmak istiyor. Aksi halde Fasl\u0131 futbolcu, s\u00f6zle\u015fmesinin bitimi ile birlikte sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lara veda edecek.,Galatasaray'\u0131n indirim bekledi\u011fi Younes Belhanda\u2019dan y\u00f6netimin sabr\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131ran bir talep geldi.