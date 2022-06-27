BENZİN FİYATI 2022 GÜNCEL RAKAMLAR! 27 Haziran benzin ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Mazot ve benzin fiyatındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Brent petrolün 110 dolara kadar düşmesi iç piyasada akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşturmuştu. Beklentiler sonrası benzine peş peşe indirimler gelmişti. Gelen indirimler sonrası vatandaşlar ‘Benzin ve motorine zam ya da indirim gelecek mi? Motorinde indirim ya da zam var mı?’ sorularını aramaya başladı. Peki 27 Haziran 2022 Pazartesi LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorinin litresinde indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte, akaryakıt son durum ile benzin fiyatı güncel İstanbul, Ankara, İzmir…