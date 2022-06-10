Benzin ve otogaza bir zam daha! Litresi 28 TL’yi aşacak (10 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. İç piyasada dolar kurunun yükselmesi ise akaryakıt fiyatlarını ateşledi. Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor. Peki benzin ve motorine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? Otogaz ne kadar? 10 Haziran 2022 Cuma günü benzin, motorin ve mazot ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?