Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Brent petrol ve uluslar aras\u0131 piyasalarda motorin fiyatlar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Bu durum, benzinin ard\u0131ndan motorinde de pompada indirimi g\u00fcndeme getirdi. ,\r\nDevletin, her litre motorinde halen e\u015fel mobil uygulamas\u0131 gere\u011fince 5 kuru\u015f \u00d6TV alaca\u011f\u0131 bulunuyor. ,Motorinde, \u00f6nce \u00d6TV s\u0131f\u0131rlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yans\u0131yacak. \u00d6TV ve KDV toplam 13-14 kuru\u015f indirim hesaplan\u0131yor.,\r\nUzmanlar, Brent petrol ve uluslararas\u0131 piyasalarda motorin fiyatlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u201cPetrolde arz\u0131n azalmayaca\u011f\u0131, buna kar\u015f\u0131l\u0131k talebin gerileyebilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fc bulunuyor. ,Bu, ekim ay\u0131nda 80 dolar d\u00fczeyinde olan Brent petrolde fiyatlar\u0131n gev\u015femesine yol a\u00e7t\u0131. Motorin fiyatlar\u0131 da uluslararas\u0131 piyasalarda geriledi. Bu veriler do\u011frultusunda motorinde indirim g\u00fcndeme geldi\u201d dedi.