Benzinden sonra motorine de zam geliyor…Bu gece fiyatlar değişiyor (24 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar fiyat değişikliklerini takibe devam ediyor. Benzine 23 Ağustos Pazartesi gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarına 80 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Motorine Perşembe gününden geçerli olmak üzere zam geleceği duyuruldu. İşte güncel LPG, motorin, akaryakıt fiyatları…