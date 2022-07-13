Benzine dev indirim! Brent petrolde sert düşüş, indirim bu gece pompaya yansıyacak (13 Temmuz akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ediyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. Peki, Brent petroldeki düşüş benzin ve motorine yansıyacak mı? Benzin ve motorinde indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları nedir? Bu gece yarısından itibaren benzinde indirim beklendiği belirtildi.