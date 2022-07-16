BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Benzine indirim yolda: Brent petrol psikolojik eşiğin altına indi, fiyatlar düşüyor (16 Temmuz akaryakıt fiyatları)

Benzine indirim yolda: Brent petrol psikolojik eşiğin altına indi, fiyatlar düşüyor (16 Temmuz akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son dakika haberi: Brent petrolün uzun zaman sonra 100 doların altına inmesi, indirim haberini de beraberinde getirdi. Özellikle hafta içi resesyon endişesi ile 92,5 dolara kadar gerileyen brent petrol, haftayı 98,2 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Marttan bu yana en düşük seviyeye gerilen brent petrol sonrası akaryakıta indirim kapıda. 19 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna indirim bekleniyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144