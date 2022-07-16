Benzine indirim yolda: Brent petrol psikolojik eşiğin altına indi, fiyatlar düşüyor (16 Temmuz akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son dakika haberi: Brent petrolün uzun zaman sonra 100 doların altına inmesi, indirim haberini de beraberinde getirdi. Özellikle hafta içi resesyon endişesi ile 92,5 dolara kadar gerileyen brent petrol, haftayı 98,2 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Marttan bu yana en düşük seviyeye gerilen brent petrol sonrası akaryakıta indirim kapıda. 19 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna indirim bekleniyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...