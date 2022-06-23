Benzinin ardından sıra motorinde! Brent petrol sert düştü, akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor (23 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Brent petrolün varil fiyatı fırlamıştı. Brent petroldeki yükseliş ile tüm dünya genelinde akaryakıt sıkıntısı ortaya çıktı. Brent petrol, dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile düşüşe geçti. ABD Başkanı Biden'ın akaryakıtta vergi muafiyeti ve daha fazla petrol üretimi çağrısının yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın resesyon ihtimaliyle ilgili sözleriyle beraber Brent petrol düşüşe geçti. Yaşanan bu düşüş Türkiye'de pompa fiyatına indirim olarak yansıdı. Dün benzine gelen 25 kuruşluk indirimin ardından akaryakıt sektöründe bugün de motorin için indirim beklentisi oluştu. Sektöre yakın kaynaklara göre motorini art arda gelecek indirimler bekliyor. Peki motorine indirim gelecek mi? Akaryakıta indirim mi geliyor? Brent petrol ne kadar?