BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Benzinin ardından sıra motorinde! Brent petrol sert düştü, akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor (23 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Benzinin ardından sıra motorinde! Brent petrol sert düştü, akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor (23 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Brent petrolün varil fiyatı fırlamıştı. Brent petroldeki yükseliş ile tüm dünya genelinde akaryakıt sıkıntısı ortaya çıktı. Brent petrol, dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile düşüşe geçti. ABD Başkanı Biden'ın akaryakıtta vergi muafiyeti ve daha fazla petrol üretimi çağrısının yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın resesyon ihtimaliyle ilgili sözleriyle beraber Brent petrol düşüşe geçti. Yaşanan bu düşüş Türkiye'de pompa fiyatına indirim olarak yansıdı. Dün benzine gelen 25 kuruşluk indirimin ardından akaryakıt sektöründe bugün de motorin için indirim beklentisi oluştu. Sektöre yakın kaynaklara göre motorini art arda gelecek indirimler bekliyor. Peki motorine indirim gelecek mi? Akaryakıta indirim mi geliyor? Brent petrol ne kadar?

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144