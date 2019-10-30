Berfin’in yüzü gülüyor

Berfin \u00d6zek, Hatay'\u0131n \u0130skenderun il\u00e7esinde eski erkek arkada\u015f\u0131n\u0131n asitli sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011fram\u0131\u015ft\u0131...,Y\u00fcz\u00fc yanan 19 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 k\u0131z , 3 ay i\u00e7erisinde ge\u00e7irdi\u011fi \u00fc\u00e7 ameliyat\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi...,Sald\u0131r\u0131y\u0131 ya\u015famadan \u00f6nce s\u0131nava haz\u0131rlan\u0131rken hem\u015fire olmay\u0131 hayal etti\u011fini belirten Berfin \u00d6zerk, aylarca hastanede kald\u0131\u011f\u0131 ve hem\u015firelerin neler ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ba\u015fka insanlar\u0131n ac\u0131lar\u0131na nas\u0131l katland\u0131klar\u0131n\u0131, ne zorluklara g\u00f6\u011f\u00fcs gerdiklerini ve kendisinde ac\u0131ma duygusu fazla oldu\u011fu i\u00e7in hem\u015firelik hayalinden vazge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi. Bu zor s\u00fcre\u00e7te yan\u0131nda olan ba\u015fta ailesi, doktoru, \u0130skenderun Kad\u0131n Platformu, Avukat Mehtap Sert ve sosyal medyada destek olan herkese te\u015fekk\u00fcr eden Berfin, "\u0130skenderun Kad\u0131n Platformunun sosyal medyada ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 hareket olmasayd\u0131 belki bug\u00fcnleri ya\u015fayamayacakt\u0131m" dedi.\r\n,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 t\u00fcm ac\u0131lara ra\u011fmen umudunu ve hayata olan sevecenli\u011fini kaybetmeyen Berfin \u00d6zerk, art\u0131k aynaya bakabildi\u011fini ve g\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hissedebildi\u011fi i\u00e7in mutlu oldu\u011funu s\u00f6yledi. Berfin, "Eskiye nazaran g\u00fczelle\u015ftim, aynaya bakt\u0131\u011f\u0131m zaman en az\u0131ndan g\u00fcl\u00fcmsedi\u011fimi biliyorum. Eskiden o haldeyken a\u011fz\u0131m s\u00fcrekli a\u00e7\u0131kt\u0131, insanlar ne oldu\u011funu bilmiyorlard\u0131. \u015eimdi poz verdi\u011fimde o g\u00fczelli\u011fi g\u00f6rebiliyorum, foto\u011fraf \u00e7ekiliyorum. G\u00f6z\u00fcm b\u00f6yle olmasa idare eder diyorum, kendi kendimi motive ediyorum. G\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc g\u00f6r\u00fcnce mutlu oluyorum" dedi.\r\n,Arkada\u015fl\u0131k yapma iste\u011fini reddetti\u011fi i\u00e7in asitli sald\u0131r\u0131y\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Ozan \u00c7.'ye "Hakk\u0131m haram olsun" diyerek duygular\u0131n\u0131 dile getiren Berfin \u00d6zerk \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\nBa\u015f\u0131ndan ge\u00e7enlerin zor bir s\u00fcre\u00e7 oldu\u011funu belirten Berfin, "Bu olay\u0131 \u00f6lsem de unutamam. Ellerimde, v\u00fccudumda izler var, aynaya bakt\u0131\u011f\u0131m zaman g\u00f6zlerim, y\u00fcz\u00fcm, asla unutamam. Ama umudumu hi\u00e7bir zaman kaybetmedim. G\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcmde neler ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131 her detay\u0131 ile yazd\u0131m ve in\u015fallah zaman\u0131 geldi\u011finde ya\u015fad\u0131klar\u0131m\u0131 bir kitap haline getirece\u011fim" diye konu\u015ftu.\r\n,Arkada\u015fl\u0131k yapma iste\u011fini reddetti\u011fi i\u00e7in asitli sald\u0131r\u0131y\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Ozan \u00c7.'ye "Hakk\u0131m haram olsun" diyerek duygular\u0131n\u0131 dile getiren Berfin \u00d6zerk \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n"M\u00fcebbet hapis cezas\u0131 alsa bile benim \u00e7ekti\u011fim ac\u0131lar\u0131 \u00e7ekemez. Oradan nas\u0131l g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor bilmiyoruz ama ailem ve ben o kadar y\u0131prand\u0131k ki. Ben \u00f6yle ac\u0131lar \u00e7ektim ki, iki g\u00f6z\u00fcm g\u00f6rm\u00fcyordu, beni tuvalete annem babam g\u00f6t\u00fcr\u00fcyordu. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr \u015fimdi bir g\u00f6z\u00fcm g\u00f6r\u00fcyor. Hakk\u0131m ger\u00e7ekten haram olsun, benim \u00e7ekti\u011fim ac\u0131lar\u0131 ya\u015fayamaz o. Annem babam \u00e7ocuk gibi \u00f6n\u00fcmde a\u011flad\u0131lar, ben onlar\u0131n a\u011flamas\u0131na dayanamam. \u0130lk zamanlar \u00e7ok umutsuzlu\u011fa kap\u0131ld\u0131k. Ameliyat i\u00e7in istenilen rakam iyice umudumuzu k\u0131rd\u0131, evimizden ba\u015fka satacak bir \u015feyimiz yoktu, satsak bile ameliyat masraflar\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyecektik.",15 Ocak 2019\u2019da \u0130skenderun\u2019a ba\u011fl\u0131 Buluttepe Mahallesi 390. Sokak\u2019ta dershaneden \u00e7\u0131k\u0131p evine do\u011fru giden Berfin \u00d6zek\u2019in yolu iddiaya g\u00f6re bir s\u00fcre arkada\u015fl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 Ozan \u00c7. taraf\u0131ndan kesildi. ,"Doktorumu \u00e7ok \u00f6zledim"\r\n"17 Haziran'da ilk ameliyat\u0131m ba\u015flad\u0131, hi\u00e7 ac\u0131 \u00e7ekmedim, daha \u00f6nceki ameliyatlar\u0131m \u00e7ok a\u011fr\u0131l\u0131yd\u0131 ama doktorum Mehmet Mutaf o kadar iyi ki. Bana 'sen benim k\u0131z\u0131ms\u0131n' dedi, \u00e7ok mutlu oldum. Benim s\u0131k\u0131lmamam i\u00e7in ellerinden geleni yapt\u0131lar. Gazeteci Ay\u015fe Arman da o s\u0131ralarda Bodrum'dayd\u0131 ve kendisi beni ziyaret ederek yak\u0131ndan ilgilendi, bana boncuklar getirdi. Ben de o boncuklarla kolyeler yapt\u0131m. Gitar \u00e7almay\u0131 \u00e7ok istiyordum, \u015fimdi gitar kursuna ba\u015flad\u0131m. Bu zor s\u00fcre\u00e7te kendimi geli\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Gitar \u00e7al\u0131yorum, kitap okuyorum, yemek pi\u015firiyorum, evde ge\u00e7irdi\u011fim bu iyile\u015fme s\u00fcrecinde kendimi geli\u015ftirmek i\u00e7in m\u00fccadele ediyorum."\r\n,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 korkun\u00e7 sald\u0131r\u0131 sonras\u0131 d\u00f6rt ay