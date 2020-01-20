Berlin'de düzenlenen Libya konferansından kareler

Libya'da kal\u0131c\u0131 ate\u015fkes ve siyasi s\u00fcrecin ba\u015flat\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla Berlin'de d\u00fczenlenen uluslararas\u0131 konferans Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel'in ev sahipli\u011finde yap\u0131ld\u0131.\r\n,Konferansa, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson, Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron, M\u0131s\u0131r Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Ursula von der Leyen, \u0130talya Ba\u015fbakan\u0131 Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurba\u015fkan\u0131 Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birli\u011fi ve Arap Ligi temsilcileri kat\u0131ld\u0131.\r\n,Konferansa kat\u0131lan liderler ikili g\u00f6r\u00fc\u015fmeler de ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Merkel, \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Johnson ve ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Pompeo ayak\u00fcst\u00fc sohbet etti. \r\n\r\n,,Erdo\u011fan-Merkel g\u00f6r\u00fc\u015fmesine D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu ve Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar da kat\u0131ld\u0131.\r\n,.