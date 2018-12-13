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Beşiktaş - Malmö maçının fotoğrafları (13 Aralık 2018)
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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk etti. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.