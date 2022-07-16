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Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan şov! Herkes Arda Güler'i konuşurken Kartal'ın genç yıldızı sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan şov! Herkes Arda Güler'i konuşurken Kartal'ın genç yıldızı sosyal medyayı salladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Mainz ile Kufstein Arena’da karşı karşıya geldi. 24. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun sağ çaprazdan topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Emirhan İlkhan performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

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