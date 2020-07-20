Beşiktaş'taki fare kulüpten kovuldu

Be\u015fikta\u015f\u2019ta H\u0131rvat futbolcu Domagoj Vida, antrenmanlar\u0131n ard\u0131ndan c\u00fczdan\u0131ndan para eksildi\u011fini fark etti. , Bu futbolcular\u0131n bilgisi dahilinde Vida\u2019n\u0131n \u00dcmraniye Nevzat Demir Tesisleri\u2019nde bulunan odas\u0131na gizli kamera koyuldu. Ger\u00e7ekle\u015fen bir antrenman\u0131n ard\u0131ndan Vida, c\u00fczdan\u0131ndan yine para eksildi\u011fini fark edince, odaya yerle\u015ftirilen gizli kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izlendi ve bir \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n, H\u0131rvat futbolcunun paras\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.,Ba\u015fka futbolcular\u0131n da ba\u015f\u0131na gelen bu durum tak\u0131m kaptan\u0131 Burak Y\u0131lmaz ve di\u011fer kaptanlar Atiba, Necip ve G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl\u2019e aktar\u0131ld\u0131.,Fenerbah\u00e7e derbisi \u00f6ncesinde bu \u00e7al\u0131\u015fan i\u00e7in herhangi bir i\u015flem yap\u0131lmazken, derbinin ard\u0131ndan bu ki\u015finin kul\u00fcple olan ili\u015fkisi kesildi. (\u0130HA),Be\u015fikta\u015f'ta h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015foku ya\u015fand\u0131! Gizli kamera ile tespit edildi, kul\u00fcpten kovuldu! \u0130\u015fte detaylar...