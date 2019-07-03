Beşiktaş'tan çifte bomba! İki dünya yıldızı...

Abdullah Avc\u0131 y\u00f6netiminde \u015fampiyonlu\u011fa oynayacak bir kadro kurmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Be\u015fikta\u015f, transferdeki sessizli\u011fini iki y\u0131ld\u0131z isimle bozmaya haz\u0131rlan\u0131yor. (Fanatik)\r\n\r\n,Galatasaray ve Fenerbah\u00e7e transferde h\u0131zl\u0131 davran\u0131rken, Be\u015fikta\u015f ise sessiz ve derinden ilerliyor. \r\n\r\n,Ekonomik \u015fartlar\u0131 zorlamamak ad\u0131na her ayr\u0131nt\u0131y\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen ve pazarl\u0131klar\u0131 uzun tutan siyah-beyazl\u0131lar, \u00f6zellikle h\u00fccum b\u00f6lgesine yap\u0131lacak transferlerde dikkatli davran\u0131yor.\r\n\r\n,Shinji Kagawa\u2019y\u0131 yeniden renklerine ba\u011flamak i\u00e7in b\u00fcy\u00fck u\u011fra\u015f veren Kartal\u2019da, Japon futbolcunun alternatifi belli oldu: Kevin Prince Boateng. \r\n\r\n,Ge\u00e7en yar\u0131m sezonu Barcelona\u2019da kiral\u0131k ge\u00e7iren 32 ya\u015f\u0131ndaki Ganal\u0131 y\u0131ld\u0131z, hem forvette hem 10 numarada hem de orta sahan\u0131n merkezinde g\u00f6rev yapabiliyor. \u00c7ok y\u00f6nl\u00fc bir futbolcu olan Boateng\u2019in Sassuolo ile 2021\u2019e kadar kontrat\u0131 bulunuyor.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc \u0130talyan gazeteci Di Marzio, Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n Boateng ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6nceki gece duyururken, kul\u00fcbe yak\u0131n kaynaklar da bu bilgiyi yalanlam\u0131\u015f de\u011fil. \r\n\r\n,Ancak Kartal\u2019\u0131n hala \u00f6nceli\u011fi Kagawa. Japon futbolcuda s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7\u0131karsa, Boateng i\u00e7in \u00c7izme ekibine kiralama teklifi yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Bar\u00e7a\u2019ya veda etti\r\n \r\nGeride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z sezonun devre aras\u0131nda Barcelona\u2019n\u0131n Sassuolo\u2019dan kiralad\u0131\u011f\u0131 Boateng, \u0130spanyol devine sosyal medya hesab\u0131ndan veda etti. \u201cKariyerimin en heyecanl\u0131 deneyimini ya\u015fad\u0131m\u201d diyerek s\u00f6ze ba\u015flayan 32 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, Barcelonal\u0131 taraftarlar\u0131 unutmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Be\u015fikta\u015f\u2019ta takviyeye ihtiya\u00e7 duyulan b\u00f6lgelerden biri de stoper. 34 haftal\u0131k lig periyodunu tekrar analiz eden ve bu s\u00fcre\u00e7te yenilen toplam gol say\u0131s\u0131n\u0131 (46) \u00e7ok fazla bulan teknik direkt\u00f6r Abdullah Avc\u0131, savunmadaki s\u0131kn\u0131t\u0131y\u0131 mutlaka gidermek istiyor. \r\n\r\n,Avc\u0131, Vida\u2019n\u0131n yan\u0131na sol ayakl\u0131 bir stoper d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken, menajerler taraf\u0131ndan Eliaquim Mangala ismi \u00f6nerildi. Ge\u00e7en sezon da g\u00fcndemde olan 28 ya\u015f\u0131ndaki stoperin Kartal olma ihtimali bu kez \u00e7ok daha fazla. \r\n\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc Manchester City, ge\u00e7en sezon Premier Lig\u2019de hi\u00e7 oynamayan Frans\u0131z savunmac\u0131y\u0131 kesinlikle kadroda d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyor ve c\u00fczi bir bonservis bedeli kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda oyuncusunu g\u00f6ndermeyi planl\u0131yor.\r\n\r\n,Mangala\u2019n\u0131n en az\u0131ndan 3 milyon euroluk y\u0131ll\u0131k garanti \u00fccretinden kurtulmay\u0131 hedefleyen Manchester City, Frans\u0131z stoper ile Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n anla\u015fmas\u0131n\u0131 bekliyor.\r\n\r\n,Kartal\u2019\u0131n Mangala\u2019ya 2 milyon euro \u00f6nerdi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \u015eimdi g\u00f6zler 1.87\u2019lik savunmac\u0131n\u0131n verece\u011fi karara \u00e7evrildi.\r\n\r\n