Beton mikseri dehşeti! Cenaze namazına yetişmeye çalışıyorlardı...

\u015ei\u015fli Merkez Mahallesi Dar\u00fclaceze Caddesi \u00fczerinde \u00f6nceki g\u00fcn saat 13.00 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. ,Hasan Danal\u0131o\u011flu(81) karde\u015fi Mehmet Danal\u0131o\u011flu(71) ile birlikte cadde \u00fczerinde yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7mek istedi., \u0130ki karde\u015fi, yakla\u015f\u0131k 20 metre geride yaya ge\u00e7idini kullanmak yerine ara\u00e7lar\u0131n aras\u0131ndan ge\u00e7erek ref\u00fcje ad\u0131m atacaklar\u0131 esnada Vaysal \u015e. idaresindeki 34 ACC 657 plakal\u0131 beton mikseri ezdi. ,Kaza sonucu a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak ambulansla \u015ei\u015fli\u2019deki \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131lan karde\u015flerden Hasan Danal\u0131o\u011flu hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,A\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak Okmeydan\u0131 E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019nde ameliyata al\u0131nan karde\u015f Mehmet Danal\u0131o\u011flu da kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n\r\n,\u0130ki karde\u015flerin \u00f6l\u00fcm haberini alan yak\u0131nlar\u0131 \u00fcz\u00fcnt\u00fcye bo\u011fuldu., Ya\u015famlar\u0131 boyunca beraber \u00e7al\u0131\u015fan, gezen ve aralar\u0131n\u0131n daima iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen karde\u015flerin olay g\u00fcn\u00fc, hayat\u0131n\u0131 kaybeden yak\u0131n arkada\u015flar\u0131 \u0130brahim Ca\u015ftur\u2019un \u00c7a\u011flayan Yeni Camii\u2019ndeki \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131na yeti\u015fmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan cenazeleri teslim al\u0131nan iki karde\u015f, d\u00fcn \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip Piyalepa\u015fa Camii\u2019nde k\u0131l\u0131nan Beyo\u011flu Belediye Ba\u015fkan\u0131 Haydar Ali Y\u0131ld\u0131z\u2019\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kulaks\u0131z Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedildi.\r\n\r\n,Beton mikseri s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc tutukland\u0131\r\n\u00d6te yandan polis ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan beton mikseri s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Vaysal \u015e, polis merkezinde ifadesinin al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi \u00c7a\u011flayan\u2019daki \u0130stanbul Adalet Saray\u0131\u2019nda \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. ,S\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn emniyette verdi\u011fi ifade de, \u201cYolumda ilerliyordum, k\u00f6r noktada kald\u0131klar\u0131 i\u00e7in ezildiklerini g\u00f6rmedim. \u00c7evredeki vatanda\u015flar ba\u011f\u0131r\u0131nca durdum\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,\u0130ki arkada\u015ftan geriye bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler kald\u0131...