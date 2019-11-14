Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olan kadının başı bu sefer unutkanlıkla dertte

Antalya'da ya\u015fayan Sunay \u00d6zt\u00fcrk (41), yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131l \u00f6nce \u00f6nce di\u015flerini beyazlatmak istedi. ,Mevcuttaki verilen takma di\u015fleri yemek yerken kullanamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren \u00d6zt\u00fcrk, yemek yerken s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\u00d6zt\u00fcrk, bu durum sonras\u0131 Ankara\u2019daki doktoruyla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bir hafta sonra tekrar G\u00fclhane E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi giderek kontrole girece\u011fini belirtti., Eskiye d\u00f6n\u00fck ne varsa unutuyorum. K\u0131z\u0131ma \u2018okuldan direk eve gel\u2019 deyip, kap\u0131y\u0131 kilitleyerek pazara gitmi\u015fim. Ona s\u00f6ylediklerimi de unutmu\u015fum. Akrabalar\u0131m\u0131n ad\u0131n\u0131, beni bu hale sokan di\u015f\u00e7iyi dahi unuttum. Sersem gibi oldum. Her \u015feyi unutuyorum ama a\u011fr\u0131y\u0131 unutam\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,20 di\u015fi kaplama i\u00e7in kesildi. Ancak bu s\u0131rada dayan\u0131lmaz a\u011fr\u0131lar \u00e7ekti. \u0130la\u00e7lara ra\u011fmen a\u011fr\u0131lar\u0131 dinmedi. Ac\u0131dan kurtulmak i\u00e7in 1.5 ayda 32 di\u015fini birden \u00e7ektirdi. ,Buna ra\u011fmen a\u011fr\u0131lar\u0131 kesilmedi. \u00d6zt\u00fcrk, beyin ve sinir cerrah\u0131na gitti. 'Delirten hastal\u0131k' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastal\u0131\u011f\u0131na yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi. Ameliyatla a\u011fr\u0131 bulunan b\u00f6lgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyile\u015femeyen \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn imdad\u0131na Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 yeti\u015fti.\r\n,Ankara G\u00fclhane E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi kontrol\u00fcnde taburcu olan \u00d6zt\u00fcrk, memleketi Denizli\u2019ye gitti. Verilen y\u00fcksek dozdaki a\u011fr\u0131 kesicileri kullanarak \u015fiddetli a\u011fr\u0131larla ba\u015f etmeye \u00e7al\u0131\u015fan \u00d6zt\u00fcrk, a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131n hafiflese de, ilac\u0131n etkisinin gitmesiyle birlikte tekrar \u015fiddetlendi\u011fini dile getirdi. Kulland\u0131\u011f\u0131 ila\u00e7lar sonras\u0131 kendisinde a\u015f\u0131r\u0131 unutkanl\u0131k ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00d6zt\u00fcrk, \u201cBu ila\u00e7lara ba\u015flad\u0131ktan sonra ne varsa unutmaya ba\u015flad\u0131m. Bug\u00fcn ila\u00e7 i\u00e7ti\u011fimi unutmu\u015fum, \u00fcst \u00fcste iki kere i\u00e7mi\u015fim. \u0130\u00e7ti\u011fim ilac\u0131 unutuyorum art\u0131k. \u00c7arp\u0131 koymaya ba\u015flad\u0131m.,Yakla\u015f\u0131k 1.5 y\u0131l \u00f6nce Ankara G\u00fclhane E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne yat\u0131r\u0131lan \u00d6zt\u00fcrk, tedaviye olumlu yan\u0131t verdi. A\u011fr\u0131lar\u0131 dinmeye ba\u015flayan \u00d6zt\u00fcrk, 2 y\u0131l aradan sonra ger\u00e7ek di\u015fleriyle olmasa da protez di\u015flerle tekrar aynan\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ti. ,Protez di\u015fleri, sinirlerin kesildi\u011fi b\u00f6lgedeki a\u011fr\u0131lar y\u00fcz\u00fcnden kullanamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Sunay \u00d6zt\u00fcrk, buna kar\u015f\u0131n a\u011fr\u0131lar\u0131nda hafifleme oldu\u011fu ve tekrar a\u011fz\u0131n\u0131n eski g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcne kavu\u015ftu\u011funu s\u00f6yleyip ilk kez g\u00fcld\u00fc.\r\n