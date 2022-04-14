Beyin tümörü tedavisinde robot devrimi!

ABD G\u0131da ve \u0130la\u00e7 Dairesi (FDA), Dandy-Walker Sendromunun yan\u0131 s\u0131ra genellikle ameliyat edilemez olarak kabul edilen kanserli beyin t\u00fcm\u00f6rleri olan malign gliomalar\u0131n tedavisini i\u00e7eren klinik deneyler i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmaya onay verdi. ,Almanya\u2019n\u0131n sayg\u0131n e\u011fitim kurumlar\u0131ndan Max Planck ara\u015ft\u0131rma enstit\u00fcs\u00fc ile \u00e7al\u0131\u015fan ekip, insan v\u00fccuduna zarar vermemesi nedeniyle robotun hareket etmesi i\u00e7in m\u0131knat\u0131slar\u0131 tercih etti. ,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, m\u0131knat\u0131slar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla y\u00f6nlendirilebilen k\u00fc\u00e7\u00fck enjekte edilebilir robotlar\u0131 iki y\u0131l i\u00e7inde insanlar \u00fczerinde denemeye ba\u015flayacak.,Beyne giren robot, hedefine yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131nda beyindeki s\u0131v\u0131 dolu kistleri delinceye kadar h\u0131zla bir roket gibi itiliyor. ,Bionaut Labs kurucu orta\u011f\u0131 ve CEO'su Michael Shpigelmacher, \u201cT\u0131bbi durumlar\u0131 tespit ve tedavi etmek i\u00e7in v\u00fccuda girebilen bir mikro robot fikri yeni bir fikir de\u011fil, ben do\u011fmadan \u00e7ok \u00f6nce ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bionaut Labs, robotlar\u0131n\u0131 koyun ve domuz gibi b\u00fcy\u00fck hayvanlar \u00fczerinde test etti ve Shpigelmacher, teknolojinin g\u00fcvenli oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. ,California merkezli Bionaut Labs \u015firketi, di\u011fer y\u00f6ntemlerle eri\u015filemeyen hastal\u0131klar\u0131 tedavi etmek i\u00e7in insan beyninin derinliklerine minyat\u00fcr robotlar g\u00f6ndermeyi planl\u0131yor.,En \u00fcnl\u00fc \u00f6rneklerden biri, bir ekibin kan p\u0131ht\u0131s\u0131n\u0131 tedavi etmek i\u00e7in minyat\u00fcr bir uzay gemisine binerek beyne girdi\u011fi 'Fantastic Voyage' adl\u0131 filmdir.\u201d dedi. ,Geli\u015ftirilen aparat, MRI'dan (manyetik rezonans g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme) farkl\u0131 olarak kolayca ta\u015f\u0131nabilir ve 10 ila 100 kat daha az elektrik harc\u0131yor. ,Shpigelmacher, cep telefonlar\u0131n\u0131n art\u0131k bir pirin\u00e7 tanesinden daha k\u00fc\u00e7\u00fck olan son derece g\u00fc\u00e7l\u00fc bile\u015fenler i\u00e7ermesi gibi, 1950'lerde ve 60'larda bilim kurgu olarak kullan\u0131lan mikro robotlar\u0131n arkas\u0131ndaki teknolojinin art\u0131k ger\u00e7ek oldu\u011funu da s\u00f6zlerine ekledi.