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Beyoğlu’nda evler alev alev yandı, 3 kişi etkilendi
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Beyoğlu’nda iki katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında, dumandan 3 kişi etkilendi. Alev alev yanan evde maddi hasar meydana geldi.