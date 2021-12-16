Biden, hortumun vurduğu bölgede felaketzedelerle buluştu

ABD Ba\u015fkan\u0131 Joe Biden hortum felaketinin vurdu\u011fu Kentucky eyaletini ziyaret etti. ,ABD'nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde ya\u015fanan hortum felaketinden sonra yaralar sar\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. ABD Ba\u015fkan\u0131 Joe Biden, 10 Aral\u0131k'ta hortumlar\u0131n vurdu\u011fu ve 74 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi Kentucky eyaletini ziyaret ederek, felaketzedelerle bir araya geldi.\r\n,Biden, Kentucky ziyaretine hortumlar\u0131n vurdu\u011fu Mayfield b\u00f6lgesi ile ba\u015flad\u0131, daha sonra y\u00fczde 75'i yerle bir olan Dawson Springs b\u00f6lgesine ge\u00e7ti.\r\n,.