Bilim adamları, bazı kan gruplarının Covid-19’a karşı daha dirençli olduğunu tespit etti

Danimarka\u2019da y\u00fcr\u00fct\u00fclen bir ara\u015ft\u0131rmada bilim adamlar\u0131, baz\u0131 kan gruplar\u0131n\u0131n di\u011ferlerine g\u00f6re koronavir\u00fcse (Covid-19) daha diren\u00e7li oldu\u011funu tespit etti.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmada, 470 bin Danimarkal\u0131ya Covid-19 testi yap\u0131ld\u0131., Testlerin sonucunda bilim adamlar\u0131, 0 kan grubunun A, B ve AB gruplar\u0131na g\u00f6re Covid-19\u2019a yakalanma ihtimalinin y\u00fczde 13 daha d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011funu tespit etti. Bilim adamlar\u0131, 0 kan grubunun sahip oldu\u011fu direncin sebebini bulmak i\u00e7in ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na devam edeceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Aarhus \u00dcniversitesi Hastanesi Doktoru Lars Ostergaard, \u201cBunlar, vir\u00fcs ile kan gruplar\u0131 aras\u0131nda bir ba\u011flant\u0131n\u0131n oldu\u011funu g\u00f6steren \u00e7ok heyecan verici sonu\u00e7lar. Bu konu hakk\u0131nda daha \u00e7ok \u015fey \u00f6\u011frenmeliyiz\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,\u015eu ana kadar y\u00fcr\u00fct\u00fclen ara\u015ft\u0131rmalara bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, baz\u0131 kan gruplar\u0131n\u0131n hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 farkl\u0131 tepkiler g\u00f6sterdi\u011fi kaydedilmi\u015fti. Danimarka\u2019da y\u00fcr\u00fct\u00fclen ara\u015ft\u0131rma, Covid-19 ile m\u00fccadelede ve a\u015f\u0131 geli\u015ftirmelerinde b\u00fcy\u00fck bir rol oynuyor.,Aarhus \u00dcniversitesi ve G\u00fcney Danimarka \u00dcniversitesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan kapsaml\u0131 bir ortak ara\u015ft\u0131rmada, Covid-19'a direnme \u015fans\u0131 daha y\u00fcksek olan bir kan grubu tespit etti. ,G\u00fcney Danimarka \u00dcniversitesi Hastanesi Profes\u00f6r\u00fc Torben Barington, \u201cHen\u00fcz direncin sebebini bilmiyoruz. Ancak di\u011fer bula\u015f\u0131c\u0131 hastal\u0131klardan bildi\u011fimiz \u00fczere, kan grubu ile enfeksiyon kapmak aras\u0131nda bir ba\u011flant\u0131 olabilir\u201d ifadelerini kullanarak, y\u00fcr\u00fct\u00fclen ara\u015ft\u0131rma hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015flerini aktard\u0131.\r\n