Bilim adamları koronavirüsün zayıf noktasını buldu!

\u0130lk olarak \u00c7in\u2019in Wuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan koronavir\u00fcs (COVID-19) bug\u00fcn d\u00fcnya genelinde yakla\u015f\u0131k 1.5 milyon ki\u015fiyi etkilemi\u015f durumda. Salg\u0131n nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 ise 70 binin \u00fczerinde.,Salg\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm bulabilmek ad\u0131na d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan bilim adamlar\u0131 da tedavi ve a\u015f\u0131 geli\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Bu anda \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fcten kurumlardan birisi de kar amac\u0131 g\u00fctmeyen biyomedikal ara\u015ft\u0131rma kurumu Scripps Research,Kar amac\u0131 g\u00fctmeyen biyomedikal ara\u015ft\u0131rma kurumu Scripps Research, koronavir\u00fcs\u00fcn belirli bir b\u00f6lgesinin a\u015f\u0131larla hedeflenebilir hale geldi\u011fini tespit etti.,New York Post\u2019ta yer alan habere g\u00f6re, Scripps Research\u2019te g\u00f6rev alan bilim adamlar\u0131 koronavir\u00fcs\u00fcn zay\u0131f noktas\u0131n\u0131 tespit etmi\u015f olabilir. Zira kurumdan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama olduk\u00e7a umut verici.,Bir insan antikorunun COVID-19 ile etkile\u015fimini haritalayan bilim adamlar\u0131 vir\u00fcs\u00fcn belirli bir b\u00f6lgesini a\u015f\u0131larla hedeflenebilir hale geldi\u011fini tespit etti.,Ekip ad\u0131na \u00fclke bas\u0131n\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Meng Yuan, \u201cBu noktan\u0131n vir\u00fcs i\u00e7inde gizlendi\u011fini ke\u015ffettik. Sadece b\u00f6lgenin yap\u0131s\u0131 de\u011fi\u015fti\u011finde ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor\u201d dedi.,Ara\u015ft\u0131man\u0131n ba\u015fyazar\u0131 Dr. Ian Wilson ise \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu sakl\u0131 b\u00f6lgelerin belirlenmesinin vir\u00fcs i\u00e7in geli\u015ftirilecek tedavi ve a\u015f\u0131lar\u0131n yap\u0131sal tasar\u0131m\u0131na yard\u0131mc\u0131 olabilece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. ,S\u00f6z konusu b\u00f6lgenin vir\u00fcs\u00fcn \u201ca\u015fil topu\u011fu\u201d olabilece\u011fini belirten Wilson, \u201cBunlar ayn\u0131 zamanda gelecekte ortaya \u00e7\u0131kabilecek yeni t\u00fcr koronavir\u00fcsler de dahil ba\u015fka koronavir\u00fcslere kar\u015f\u0131 da koruma sa\u011flar\u201d dedi.,KAYNAK: NTV,.