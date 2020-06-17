Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yer

Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan Scripps Ara\u015ft\u0131rma Merkezi g\u00f6revlileri b\u015fr \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131. \r\n,Ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re korona vir\u00fcs\u00fc sonras\u0131 s\u0131kl\u0131kla kullan\u0131lan plastik eldiven ve maskeler asl\u0131nda "vir\u00fcs\u00fcn y\u00fczeylerde tutunma g\u00fcc\u00fc ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda" asl\u0131nda hi\u00e7 de etkili de\u011fil. Ancak y\u00fczde 100 pamuklu kuma\u015ftan yap\u0131lan eldiven, maske ve di\u011fer koruyucu ekipmanlar plasti\u011fe g\u00f6re 170 kat daha \u00e7ok i\u015fe yar\u0131yor.,Euronews'te yay\u0131nlanan habere g\u00f6re, Scripps Ara\u015ft\u0131rma Merkezi'nin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda tam 8 farkl\u0131 madde \u00fczerinde Kovid-19 vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn ya\u015fayabilme s\u00fcreleri test edildi. Bu maddeler aras\u0131nda hem\u015fire ve doktorlar\u0131n s\u0131kl\u0131kla kulland\u0131\u011f\u0131 plastik nitril eldivenler, kimyasal maddelere dayan\u0131kl\u0131 eldivenler, N-95 ve N-100 tarz\u0131 \u00f6zel koyucu maskeler, plastik, pamuklu kuma\u015f ve eldiven ile \u00e7elik yer al\u0131yor., \r\nBuna g\u00f6re koronavir\u00fcs\u00fcn plastik viz\u00f6r \u015fapkalarda 21 g\u00fcn, paslanmaz \u00e7elikte 14 g\u00fcn, nitril plastik eldivenlerde 7 g\u00fcn, kimyasala kar\u015f\u0131 dayan\u0131kl\u0131 eldivenlerde 4 g\u00fcn ya\u015fayabilirken, pamuklu kuma\u015f ve eldivenlerde sadece 1 saat ya\u015fayabiliyor.,E\u011fer 100'de y\u00fcz pamuklu bir kuma\u015f\u0131n y\u00fczeyine Kovid-19 vir\u00fcs\u00fc bula\u015f\u0131rsa, sadece bir saat i\u00e7erisinde vir\u00fcs\u00fcn y\u00fczde 99.9'u bu do\u011fal ortam\u0131 terk ediyor. 24 saat i\u00e7erisindeyse korona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn tamamen do\u011fal pamuklu kuma\u015ftan temizleniyor.\r\n\r\n,Son \u00e7al\u0131\u015fmada, mutasyon sonras\u0131 Kovid-19'un eskiye nazaran \u00e7ok daha dayan\u0131kl\u0131 ve \u00f6l\u00fcmc\u00fcl oldu\u011funu belirledi.,