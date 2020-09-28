Bilim insanları bu meyve karşısında şaşkın

Ad\u0131yaman\u2019\u0131n Sincik il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 H\u00fcseyinli k\u00f6y\u00fcnde Mahmut Toprak\u2019a ait bah\u00e7ede inan\u0131lmas\u0131 g\u00fc\u00e7 bir tabiat olay\u0131 ya\u015fand\u0131. ,Herhangi bir a\u015f\u0131lama olmadan, \u015feftali a\u011fac\u0131nda elma ve \u015feftali ayn\u0131 s\u00fcrg\u00fcnde ayn\u0131 anda yeti\u015fti. \u015eeftali a\u011fac\u0131nda a\u015f\u0131lama olmadan elma yeti\u015fmesi bilim insanlar\u0131n\u0131 da \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Do\u011fal olarak geli\u015fen bu durum g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Ayn\u0131 dal \u00fczerinde ayn\u0131 zamanda yeti\u015fen elma ve \u015feftaliye ise sahibi g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor.,Ortaya \u00e7\u0131kan bu durumu \u201cAllah\u2019\u0131n hikmeti\u201d olarak de\u011ferlendiren Mahmut Toprak, \u201cBah\u00e7emizde her t\u00fcrl\u00fc meyve var. \u015eeftali toplarken elma ve \u015feftaliyi fark ettim. \u015eeftali a\u011fac\u0131nda bir \u015feftali bir de elma var. \u00c7i\u00e7ek zaman\u0131 tozlanma m\u0131 olmu\u015f ne olmu\u015f bilmiyorum. Bu da Allah\u2019\u0131n bir hikmetidir\u201d dedi.,Ziraat M\u00fchendisi Bah\u00e7e Bitkileri Uzman\u0131 Gani Bereket, bu durumun al\u0131\u015f\u0131lagelmi\u015f bir durum olmad\u0131\u011f\u0131n belirterek, \u201dHem \u015feftali hem elma Rosaceae (g\u00fclgiller) familyas\u0131ndan. Ancak t\u00fcrler farkl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in ayn\u0131 anda ayn\u0131 dalda ayn\u0131 s\u00fcrg\u00fcnde farkl\u0131 meyvelerin bir arada olu\u015fmas\u0131 bu t\u00fcrler a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok ilgin\u00e7 ve \u00e7ok enteresand\u0131r. Bu meyvelerin g\u00f6rsellerini Ankara \u00dcniversitesi Bah\u00e7e Bitkileri b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki hocalar\u0131m\u0131za g\u00f6nderdik. Onlar\u0131nda yorumlar\u0131n\u0131 ald\u0131k. B\u00fcy\u00fck bir ihtimalle bir mutasyon g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Zaman zaman sert kabuklularda, sert \u00e7ekirdeklilerde ve yumu\u015fak \u00e7ekirdeklilerin birbirleriyle ayn\u0131 a\u011fa\u00e7ta g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini g\u00f6rebiliyoruz., Bunlar tabiatta g\u00f6rebildi\u011fimiz \u015feyler. Ancak farkl\u0131 t\u00fcrlerin ayn\u0131 s\u00fcrg\u00fcn \u00fczerinde ayn\u0131 a\u011fa\u00e7 \u00fczerinde g\u00f6r\u00fclmesi \u00e7ok al\u0131\u015f\u0131lagelmi\u015f bir \u015fey de\u011fil. Ben ilk defa g\u00f6r\u00fcyorum. Hocalar\u0131m\u0131z da bunun mutasyon olabilece\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcndeler\u201d diye konu\u015ftu.