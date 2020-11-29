Bilim insanlarından ilginç proje: Güneş'i karartacaklar

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131 konu\u015ftu\u011fumuz \u015fu g\u00fcnlerde g\u00f6zden ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir tehdit var: K\u00fcresel \u0131s\u0131nma. Uzmanlar su talebinin 2050\u2019ye kadar y\u00fczde 55 artmas\u0131 bekliyor.,Independent'\u0131n Euroweeklynews'e dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re, bu olas\u0131l\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 harekete ge\u00e7en G\u00fcney Afrikal\u0131 bilim insanlar\u0131 olduk\u00e7a ilgin\u00e7 bir proje \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Ayn\u0131 habere g\u00f6re, Cape Town \u00dcniversitesi\u2019nde g\u00f6revli bilim insanlar\u0131 G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 k\u0131smak i\u00e7in atmosfere k\u00fc\u00e7\u00fck par\u00e7ac\u0131klar g\u00f6ndermeyi planl\u0131yor.,S\u00f6z konusu plan Cape Town'un \u00fczerindeki atmosfere b\u00fcy\u00fck miktarda k\u00fck\u00fcrt dioksit gaz\u0131 salmay\u0131 ve bu sayede G\u00fcne\u015f\u2019i kal\u0131c\u0131 olarak karartarak su kaynaklar\u0131n\u0131 korumay\u0131 ama\u00e7l\u0131yor.,Plan, Environmental Research Letters isimli akademik dergide yay\u0131mland\u0131. Ancak bu projenin \u00e7\u00f6z\u00fcm olmayaca\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen bilim insanlar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 da az de\u011fil.,Pek \u00e7ok bilim insan\u0131 k\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n etkilerini azaltmak i\u00e7in atmosfere gaz pompalama fikrine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Bu fikri savunan uzmanlar s\u00f6z konusu plan\u0131 \u201ciklim sistemine zarar verebilecek tehlikeli m\u00fcdahale\u201d olarak nitelendiriyor.