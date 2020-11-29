Bilim insanlarından ilginç proje: Güneş'i karartacaklar

Koronavirüs salgınını konuştuğumuz şu günlerde gözden kaçırdığımız bir tehdit var: Küresel ısınma. Uzmanlar su talebinin 2050’ye kadar yüzde 55 artması bekliyor.