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Türkiye Gazetesi

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 yaş altındaki çocuklarda maske kullanımında dikkat edilmesi gerektiğini ve 12 yaş üzerindeki çocukların kesinlikle maske takması gerektiğini açıkladı. Koronavirüs ile mücadelede çocukların, çok iyi korunması gerektiğini belirten, Bilim Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kara, 15 yaş üzerindeki çocuklarda hastalığın yetişkinlere yakın bir seviyede ağırlıkta seyredebileceğini ve bu yaş grubunun da özellikle dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

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