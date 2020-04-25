Bilim Kurulu üyesi Özlü 'Çok sevindirici' dedi ve açıkladı: 'Süreç başladı'

Corona vir\u00fcs Bilim Kurulu \u00dcyesi Profes\u00f6r Doktor Tevfik \u00d6zl\u00fc, T\u00fcrkiye'deki salg\u0131nla ilgili 24 Nisan verileriyle ilgili umut veren yorumlar yapt\u0131\r\n, T\u00fcrkiye'de Corona vir\u00fcs nedeniyle son 24 saatte 109 ki\u015fi daha hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Toplam can kayb\u0131 2 bin 600'e y\u00fckseldi. Bug\u00fcn 38 bin 351 yeni test yap\u0131ld\u0131 ve 3 bin 122 yeni te\u015fhis kondu. Yo\u011fun bak\u0131mdaki vaka say\u0131s\u0131 bin 790 olurken, solunum cihaz\u0131na ba\u011flanan hasta say\u0131s\u0131 929 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti. ,Bug\u00fcn iyile\u015fen hasta say\u0131s\u0131ysa 3 bin 246 oldu. B\u00f6ylece ilk kez iyile\u015fen hasta say\u0131s\u0131 yeni te\u015fhis konulan say\u0131s\u0131n\u0131 ge\u00e7ti. Toplam iyile\u015fen hasta say\u0131s\u0131 ise 21 bin 737 oldu.Yap\u0131lan toplam test say\u0131s\u0131 830 bin 257'ye \u00e7\u0131karken, toplam vaka say\u0131s\u0131 da 104 bin 912 olarak kayda ge\u00e7ti.\r\n,Bu rakamlar\u0131 de\u011ferlendiren Corona Vir\u00fcs Bilim Kurulu \u00dcyesi Profes\u00f6r Doktor Tevfik \u00d6zl\u00fc, "G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz kadar\u0131yla art\u0131k T\u00fcrkiye salg\u0131nda ini\u015f d\u00f6nemine girdi. Tabi tek g\u00fcnl\u00fck veri ile de\u011ferlendirme yapmak yan\u0131lt\u0131c\u0131 olabilir.,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerdeki trende de bakmak laz\u0131m. Ama genel itibariyle piki tamamlam\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcyoruz. 11 Nisan'da 5 bini a\u015fk\u0131n vaka ile en y\u00fcksek say\u0131y\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Ondan sonra dura\u011fanla\u015fma ard\u0131ndan da d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ba\u015flad\u0131. Bu sevindirici \u00e7\u00fcnk\u00fc Avrupa \u00fclkeleri bu trendi yakalamalar\u0131 12 hafta s\u00fcrd\u00fc. Bize ise 5-6 haftada bunu yakalam\u0131\u015f olduk,Daha az kay\u0131pla, daha az hasarlar salg\u0131n\u0131 y\u00f6netiyoruz. Umar\u0131m bu gev\u015femeye neden olmaz. Bu geli\u015fmeler sonras\u0131 gev\u015feme olursa bu e\u011fri yukar\u0131 do\u011fru t\u0131rman\u0131\u015fa ge\u00e7ebilir. Dikkatli olmam\u0131z gerekiyor. Tedbirlere uymam\u0131z gerekiyor. Bug\u00fcn veriler \u00e7ok daha umut verici, \u00e7ok daha sevindirici" dedi.\r\n\r\n