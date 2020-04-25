Bilim Kurulu üyesi Özlü 'Çok sevindirici' dedi ve açıkladı: 'Süreç başladı'

Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Türkiye'deki salgınla ilgili 24 Nisan verileriyle ilgili umut veren yorumlar yaptı