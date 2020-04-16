Bilim Kurulu üyesi tarih verdi! Normal hayata ne zaman döneceğiz?

Pik noktas\u0131na ne zaman ula\u015faca\u011f\u0131z? normal hayata ne zaman d\u00f6nebiliriz?\r\n\r\nBirka\u00e7 g\u00fcnk\u00fc \u00fclke rakamlar\u0131m\u0131z olumlu bir tablo sunuyor. Bunu \u015fimdiden cevaplamak i\u00e7in de asl\u0131nda erken. Yar\u0131n gelecek rakamlara da bakmam\u0131z gerekiyor. Normal hayata d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcz kurallara s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011flan\u0131rsak May\u0131s sonu Haziran ba\u015f\u0131 olabilir. ,Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu \u00fcyesi Prof. Dr. Ate\u015f Kara NTV'de vir\u00fcs hakk\u0131nda merak edilenleri yan\u0131tlad\u0131.\r\n,Kliman\u0131n vir\u00fcsle nas\u0131l bir ili\u015fkisi var? klima \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rman\u0131n vir\u00fcs\u00fc yaymak yada engel olmak gibi etkileri var m\u0131?\r\n\r\nE\u011fer filtresi d\u00fczenli temizleniyorsa \u00e7ok ciddi bir sorun olu\u015fturmuyor. E\u011fer d\u00fczenli temizlenmezse ve bak\u0131m\u0131 yap\u0131lmazsa enfeksiyon olarak klima s\u0131k\u0131nt\u0131 olu\u015fturabilir. Ama ger\u00e7ek ya\u015famda bu olduk\u00e7a d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr.\r\n\r\n,Coronavir\u00fcs kuma\u015flarda da uzun s\u00fcre ya\u015f\u0131yor mu?\r\n\r\nVir\u00fcs\u00fcn insan v\u00fccuduna giri\u015f yolu solunum sistemi olarak ger\u00e7ekle\u015fiyor. \u015eu ana kadar g\u0131dalarla ilgili bir vir\u00fcs bula\u015fma durumu g\u00f6rmedik. Elinizi, y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc mutlaka y\u0131kay\u0131n\u0131z ve y\u00fcz\u00fcn\u00fcze s\u00fcrmeyiniz. Bu daha korunakl\u0131 bir durumdur. Kuma\u015flar\u0131n \u00fczerinde ise vir\u00fcs bir nebze uzun ya\u015far. Ama kuma\u015f \u00fczerinde kalan vir\u00fcs bizi daha m\u0131 hasta yapar, bu konuda hen\u00fcz bir bulgu yok.,Bahar alerjisi coronavir\u00fcsle nas\u0131l ay\u0131rt edilir? Alerjisi olanlar risk grubunda m\u0131?\r\n\r\nCorona vir\u00fcste ate\u015f daha fazla g\u00f6r\u00fcl\u00fcr, bo\u011fazda daha kesin bir a\u011fr\u0131 ve ac\u0131 olur. Corona vir\u00fcs bulgular\u0131nda burun ak\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ok fazla olmaz, buunu da biliyoruz.,Hastalanan ki\u015fi ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k kazan\u0131yor mu? Tekrar hasta olma ihtimali var m\u0131?\r\n\r\nHastalanan ki\u015fi bir miktar kazan\u0131yor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama corona vir\u00fcs enfeksiyonunda b\u00f6yle bir \u00f6zelli\u011fe rastlamad\u0131k. Bir miktar ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz ve bu y\u00fczden de plazma tedavisine ba\u015flad\u0131k. Ancak bunun s\u00fcresi ne kadar olacak bilmiyoruz.,A\u015f\u0131 bulunmazsa b\u00f6yle mi ya\u015fayaca\u011f\u0131z?\r\n\r\nCorona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131nda Ocak ay\u0131 gibi belki Aral\u0131k gibi ilk uygulamay\u0131 bekliyoruz. \u00c7ok g\u00fczel sonu\u00e7lar elde ediyoruz fakat \u00f6rnek vermek gerekirse de s\u0131tma a\u015f\u0131s\u0131 32 senede bulundu.\r\n\r\nKilolu grupta hastal\u0131\u011f\u0131n daha a\u011f\u0131r seyretti\u011fini \u00f6\u011frenmeye ba\u015flad\u0131k. Ama sigara i\u00e7enler de risk olduk\u00e7a y\u00fcksek.