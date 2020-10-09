Bilimsel araştırma: Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi

\u0130ngiltere\u2019de soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte oldu\u011fu d\u00f6nemde 36 bin 61 ki\u015fi \u00fczerinde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonucu a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,26 Nisan-27 Haziran tarihleri aras\u0131nda \u0130ngiltere, Galler ve Kuzey \u0130rlanda'da yap\u0131lan testlerden 115'inin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131, hastal\u0131k belirtisi g\u00f6stermeyen asemptomatik vakalar\u0131n pozitif sonu\u00e7larda b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011fu olu\u015fturdu\u011fu tespit edildi.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re test sonucu pozitif \u00e7\u0131kan ki\u015filerden sadece 16's\u0131 testin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn semptom g\u00f6sterirken geriye kalan 99 ki\u015fide hi\u00e7bir semptom g\u00f6zlenmedi. Testin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn belirti g\u00f6steren 142 ki\u015finin testinin negatif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 da not edildi.\r\n\r\n,\u0130ngiltere'de sadece corona vir\u00fcs semptomlar\u0131 g\u00f6steren, ge\u00e7meyen \u00f6ks\u00fcr\u00fck, ate\u015f ya da tat ve koku kayb\u0131 bulunan ki\u015filer test yapt\u0131rmaya te\u015fvik ediliyor, pozitif vakalarla temasl\u0131 ki\u015filer ilk etapta evlerinde karantinaya g\u00f6nderiliyor. Ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131, \u015fu an uygulanan test politikas\u0131n\u0131n pozitif vakalar\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funun tespit edilememesi riskini beraberinde getirdi\u011fini ortaya koyuyor.\r\n\r\n,Londra \u00dcniversitesinden salg\u0131n hastal\u0131k uzman\u0131 Irene Petersen, "Test sonucu pozitif \u00e7\u0131kan bu kadar \u00e7ok insan\u0131n test g\u00fcn\u00fc semptom g\u00f6stermemi\u015f olmas\u0131, gelecekteki test stratejilerinde de\u011fi\u015fiklik gerektiriyor" dedi.\r\n\r\n,Petersen, sonu\u00e7 olarak vir\u00fcs\u00fcn sessizce yay\u0131lmas\u0131n\u0131 ve yeni salg\u0131n dalgalar\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in testlerin daha da yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, di\u011fer \u00fclkelerde yap\u0131lan benzer ara\u015ft\u0131rmalardan farkl\u0131 sonu\u00e7lar \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 da not etti. Asemptomatik vakalar\u0131n toplam pozitif vakalara oran\u0131n\u0131n \u00c7in'deki bir ara\u015ft\u0131rmada y\u00fczde 5, \u0130zlanda'daki bir ara\u015ft\u0131rmada y\u00fczde 43 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten bilim insanlar\u0131, ara\u015ft\u0131rmalarda kullan\u0131lan \u00f6rneklemlerin farkl\u0131 sonu\u00e7lara yol a\u00e7abilece\u011fine i\u015faret etti.