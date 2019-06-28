Bill Gates 400 milyar dolara mal olan hatasını açıkladı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, kariyeri boyunca yapt\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck hatay\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde piyasa de\u011feri 1 milyar dolar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kan Microsoft'u kuran isim olan ve son birka\u00e7 y\u0131la kadar d\u00fcnyan\u0131n en zengin ismi olan Bill Gates, profesyonel hayat\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck hatay\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en zengin insan\u0131 olma unvan\u0131n\u0131 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kapt\u0131ran Gates, en b\u00fcy\u00fck hatas\u0131 olarak Android'in kurulu\u015funa tepkisiz kalmas\u0131 ve Microsoft'un kendi mobil i\u015fletim sistemi i\u00e7in yeteri kadar \u0131srarc\u0131 olmamas\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.\r\n,Bir d\u00f6nem Windows i\u015fletim sistemine ev sahipli\u011fi yapan telefonlara ciddi yat\u0131r\u0131m yapan \u015firket istedi\u011fi seviyelere ula\u015famad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde bu projenin fi\u015fini \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\nBill Gates'in bu hatas\u0131n\u0131n 400 milyar dolara mal oldu\u011fu hesaplan\u0131yor.,Peki kim bu Bill Gates? \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en zengin insan\u0131 hakk\u0131nda az bilinenler...\r\n,Teknoloji devi Microsoft'u kuran Gates, servetini bu \u015firket ile yakalad\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131ya bor\u00e7lu. Gates son y\u0131llarda zaman\u0131n\u0131 ve servetini hay\u0131r i\u015flerine harc\u0131yor.\r\n,Genelde hayatlar\u0131n\u0131 g\u00f6zlerden uzak ya\u015famay\u0131 seven \u00e7ift beraber kurduklar\u0131 Bill ve Melinda Gates Vakf\u0131\u2019yla yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarla objektiflere yans\u0131yor.\r\n,\u00c7iftin ceplerinden \u00f6dedikleri 19 milyar dolar ile kurduklar\u0131 vak\u0131f, aids, hiv, \u00e7ocuk felci ve fakirlikle m\u00fccadele konular\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131yor.\r\n,Bill Gates son 17 y\u0131l\u0131n en b\u00fcy\u00fck ba\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131. \u00dcnl\u00fc i\u015f adam\u0131 Microsoft\u2019taki hisselerinin y\u00fczde 5\u2019ini kendisi ve e\u015fi ad\u0131na kurdu\u011fu Bill&Melinda Gates vakf\u0131na ba\u011f\u0131\u015flad\u0131.\r\n,Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Melinda, Bill ile tan\u0131\u015fma hikayelerini \u015fu s\u00f6zler ile anlatm\u0131\u015ft\u0131:\u201cBir g\u00fcn Microsoft\u2019un otopark\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k ve k\u0131sa bir sohbet etme \u015fans\u0131m\u0131z oldu. Konu\u015fman\u0131n sonunda bana 2 hafta sonra Cumartesi ak\u015fam\u0131 birlikte yeme\u011fe \u00e7\u0131kmak i\u00e7in uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 sordu. Bu kadar ileri bir tarihte m\u00fcsait olup olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 bilmedi\u011fimi s\u00f6yleyerek g\u00fcld\u00fcm. Birka\u00e7 saat sonra beni arad\u0131 ve bu ak\u015fam i\u00e7in yeme\u011fe davet etti ve ben de kabul ettim. Hikayemiz b\u00f6yle ba\u015flad\u0131.\u201d\r\n\r\n\r\n\r\n