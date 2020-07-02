Bill Gates koronavirüsün hızlı yayılmasının sorumlusunu açıkladı

D\u00fcnyan\u0131n en zengin ikinci insan\u0131 unvan\u0131n\u0131 elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 hakk\u0131nda yeni a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \r\n\r\n,Bill Gates \u00f6zellikle ABD'nin COVID-19 salg\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131ndaki tavr\u0131n\u0131 sert \u015fekilde ele\u015ftirdi. Gates, ABD'den beklenen liderli\u011fi bu konuda ortaya koyamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yeterli koordinasyon kuramad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti. \r\n\r\n,BGR'de yer alan habere g\u00f6re, vir\u00fcs\u00fcn ABD'de h\u0131zla yay\u0131lmas\u0131n\u0131n nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Gates Facebook ve benzeri platformlar\u0131n COVID-19 hakk\u0131nda yanl\u0131\u015f bilgiyle m\u00fccadelede etkisiz kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc dile getirdi. \r\n\r\n,Salg\u0131n\u0131n ilk g\u00fcnlerinden bu yana zaman zaman ortaya \u00e7\u0131kan komplo teorilerinde Bill Gates'in ad\u0131 s\u0131k s\u0131k ge\u00e7mi\u015f ve COVID-19'un Gates taraf\u0131ndan ortaya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bile iddia edilmi\u015fti. \r\n\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump\u2019\u0131n bir d\u00f6nem dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 yapan Roger Stone, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir programda ilgin\u00e7 iddialar ortaya atm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,New York Post\u2019ta yer alan habere g\u00f6re Stone k\u00fcresel bir soruna d\u00f6n\u00fc\u015fen koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n yarat\u0131lmas\u0131nda Bill Gates\u2019in parma\u011f\u0131 olabilece\u011fini iddia etmi\u015fti. \r\n\r\n,\u201cBill Gates'in bu salg\u0131n\u0131n yarat\u0131m ve yay\u0131l\u0131m s\u00fcrecinde rol oynay\u0131p oynamad\u0131\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmaya a\u00e7\u0131k\u201d ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikro\u00e7ip takmak i\u00e7in salg\u0131n\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etmi\u015fti. \r\n\r\n,Salg\u0131na kar\u015f\u0131 m\u00fccadele kapsam\u0131da milyonlarca dolar ba\u011f\u0131\u015f yapan Bill & Melinda Gates Vakf\u0131 Ba\u015fkan\u0131 olan Bill Gates koronavir\u00fcs ve etkileri hakk\u0131nda ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yeni a\u00e7\u0131klamalarda bulunmu\u015ftu. \r\n\r\n,Koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 verilen m\u00fccadele hakk\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fleri sorulan Gates'in Financial Times\u2019a yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama da olduk\u00e7a dikkat \u00e7ekici. \r\n\r\n,Daha \u00f6nceki y\u0131llarda salg\u0131n hastal\u0131klar\u0131n insano\u011flunun en b\u00fcy\u00fck sorunu oldu\u011fu iddias\u0131n\u0131 farkl\u0131 platformlarda dile getiren Gates koronavir\u00fcs\u00fc insanlar\u0131n hayatlar\u0131nda ya\u015fad\u0131klar\u0131 en b\u00fcy\u00fck olay olarak nitelendirdi. \r\n\r\n,Bu salg\u0131ndan devletlerin de ders \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Gates bu kapsamda erken uyar\u0131 sistemlerinin de hayat\u0131m\u0131za girmesini bekledi\u011fini belirtti. Gates ayr\u0131ca gerekli \u00f6nlemler daha \u00f6nce al\u0131nsayd\u0131 bug\u00fcn harcad\u0131\u011f\u0131m\u0131z trilyonlarca dolar\u0131n harcanmas\u0131na gerek kalmayaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc. \r\n\r\n,Koronavir\u00fcs benzeri bir salg\u0131n\u0131n her 20 y\u0131lda bir kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kabilece\u011fini belirten Gates \u015fu an ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z durumdan ders \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131na ve gelecekte benzer bir durumda daha haz\u0131rl\u0131kl\u0131 konumda olaca\u011f\u0131m\u0131za inand\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. \r\n\r\n,Bill Gates koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan y\u0131llar \u00f6nce gezegenimizin b\u00f6yle bir sorun ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalabilece\u011fini belirtmi\u015fti. \r\n\r\n,"D\u00fcnya, sava\u015f i\u00e7in haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 ciddiyetle pandemi i\u00e7in haz\u0131rlanmal\u0131" diyen Gates'in iddias\u0131na g\u00f6re kontrol edilemeyen bir bilim insan\u0131, laboratuvarda \u00e7i\u00e7ek hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n daha \u00f6l\u00fcmc\u00fcl bir formuna d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrebilir iddias\u0131nda bulunmu\u015ftu. \r\n\r\n,Gates, daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada salg\u0131na kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131n\u0131n 18 ay i\u00e7erisinde haz\u0131r olaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin etti\u011fini belirtmi\u015fti.\r\n