Bill Gates'ten koronavirüs aşısı açıklaması

Microsoft'un kurucusu Amerikal\u0131 milyarder Bill Gates, yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 COVID-19 hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u015f\u0131s\u0131 konusunda iyimser a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Gates geli\u015fmekte olan \u00fclkelerde de a\u015f\u0131n\u0131n finanse edilmesi ve da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n\u0131n desteklenmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. B\u00f6ylelikle insanlar\u0131n hayatlar\u0131n\u0131n kurtar\u0131laca\u011f\u0131n\u0131, siyasi istikrar sa\u011flanaca\u011f\u0131n\u0131, Avrupa ve ABD'de vir\u00fcs\u00fcn yeniden yay\u0131lmas\u0131 tehlikesinin azalt\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirten i\u015f insan\u0131, "Bu i\u015fi k\u00fcresel olarak sonland\u0131rmam\u0131z gerekiyor" dedi. Hastal\u0131\u011f\u0131n d\u00fcnyadan sililnmesi i\u00e7in d\u00fcnya n\u00fcfusunun en az y\u00fczde 60'\u0131n\u0131n a\u015f\u0131lanmas\u0131 gerekti\u011fini belirten Gates, a\u015f\u0131 geli\u015ftirilene kadar bir\u00e7ok \u00fclkede bahar aylar\u0131ndaki gibi y\u00fcksek say\u0131da \u00f6l\u00fcmlerin meydana gelebilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda da bulundu.,A\u015f\u0131n\u0131n haz\u0131r oldu\u011funda ihtiya\u00e7 duyan herkese ula\u015fmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne engeller oldu\u011funu belirten Gates aralar\u0131nda ABD'nin de oldu\u011fu zengin \u00fclkelerin bu alanda daha fazla destek sa\u011flamas\u0131 gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,GATES'TEN KOMPLO TEOR\u0130LER\u0130NE YANIT\r\n\r\nGates, ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda hakk\u0131nda ortaya at\u0131lan komplo teorileri hakk\u0131nda konu\u015fmu\u015ftu.\r\n\r\nABD Ba\u015fkan\u0131 Trump\u2019\u0131n bir d\u00f6nem dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 yapan Roger Stone, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir programda k\u00fcresel bir soruna d\u00f6n\u00fc\u015fen koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n olu\u015fturulmas\u0131nda Bill Gates\u2019in parma\u011f\u0131 olabilece\u011fini iddia etmi\u015fti.,\u201cBill Gates'in bu salg\u0131n\u0131n yay\u0131l\u0131m s\u00fcrecinde rol oynay\u0131p oynamad\u0131\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmaya a\u00e7\u0131k\u201d ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikro\u00e7ip takmak i\u00e7in salg\u0131n\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etmi\u015fti.\r\n\r\nCBS'te yay\u0131nlanan programda s\u00f6z konusu iddialar hakk\u0131nda konu\u015fan Gates "Bu iddialar nas\u0131l ve ne zaman ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 ger\u00e7ekten bilmiyorum" dedi.\r\n\r\nE\u015fi ile birlikte kurduklar\u0131 vakf\u0131n a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n insanlara mikro\u00e7ipler yerle\u015ftirmek gibi bir ajandas\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Gates iddialar\u0131 yalanlad\u0131.,Gates, "Biraz da \u015fans\u0131n yard\u0131m\u0131yla gelecek y\u0131l\u0131n ilk \u00e7eyre\u011finde \u00fc\u00e7 hatta d\u00f6rt a\u015f\u0131n\u0131n tescil edilmesini bekliyorum" dedi. Ba\u015fkan\u0131 oldu\u011fu Bill ve Melinda Gates vakf\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla e\u015fi ile birlikte koronavir\u00fcs a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 destekleyen Gates, "Yedi milyar insan\u0131n a\u015f\u0131lanmas\u0131 i\u00e7in 14 milyar doz a\u015f\u0131 \u00fcretilmesi gerekiyor. B\u00f6yle bir \u015fey bug\u00fcne kadar hi\u00e7 yap\u0131lmad\u0131" diye konu\u015ftu. Gates, bunun yepyeni stratejiler gerektiren acil bir durum oldu\u011funu belirtti.,B\u0130LL GATES KORONAV\u0130R\u00dcS\u00dcN HIZLI YAYILMASININ SORUMLUSUNU A\u00c7IKLADI\r\n\r\nVir\u00fcs\u00fcn ABD'de h\u0131zla yay\u0131lmas\u0131n\u0131n nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Gates Facebook ve benzeri platformlar\u0131n COVID-19 hakk\u0131nda yanl\u0131\u015f bilgiyle m\u00fccadelede etkisiz kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc dile getirmi\u015fti. ,20 y\u0131l \u00f6nce a\u015f\u0131 end\u00fcstrisinin temsilcilerinin yan\u0131 s\u0131ra \u00f6zel yat\u0131r\u0131mc\u0131lar, UNICEF, DS\u00d6 gibi kurulu\u015flardan olu\u015fan A\u015f\u0131 ve Ba\u011f\u0131\u015f\u0131klama K\u00fcresel \u0130\u015fbirli\u011fi'ni (GAVI) hayata ge\u00e7iren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakf\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla i\u015fbirli\u011fini maddi olarak destekliyor. Vak\u0131f, \u0130ngiltere'nin ard\u0131ndan i\u015fbirli\u011finin en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7isi konumunda.,B\u0130LL GATES'TEN KORONAV\u0130R\u00dcS \u0130DD\u0130ASI \r\n\r\nSalg\u0131na kar\u015f\u0131 m\u00fccadele kapsam\u0131da milyonlarca dolar ba\u011f\u0131\u015f yapan Bill & Melinda Gates Vakf\u0131 Ba\u015fkan\u0131 olan Bill Gates koronavir\u00fcs ve etkileri hakk\u0131nda ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda yeni a\u00e7\u0131klamalarda bulunmu\u015ftu. \r\n\r\nKoronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 verilen m\u00fccadele hakk\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fleri sorulan Gates'in Financial Times\u2019a yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama da olduk\u00e7a dikkat \u00e7ekici. \r\n\r\nDaha \u00f6nceki y\u0131llarda salg\u0131n hastal\u0131klar\u0131n insano\u011flunun en b\u00fcy\u00fck sorunu oldu\u011fu iddias\u0131n\u0131 farkl\u0131 platformlarda dile getiren Gates koronavir\u00fcs\u00fc insanlar\u0131n hayatlar\u0131nda ya\u015fad\u0131klar\u0131 en b\u00fcy\u00fck olay olarak nitelendirdi. ,Bu salg\u0131ndan devletlerin de ders \u00e7\u0131ka