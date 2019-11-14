BİM 15 Kasım indirimli ürünler listesi kataloğu, BİM 15 Kasım aktüel ürünlerinde neler var? (BİM bebek ürünleri aktüel katalog)
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BİM 15 Kasım 2019 indirimli ürünler listesi kataloğu
BİM 15 Kasım 2019 aktüel ürün listesi kataloğu yayınlandı! 15 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu ürünlerinde bu hafta birbirinden farklı ürünler göze çarpıyor. Yoğunluk olarak mutfak eşyaları ve bebek ürünlerinin göze çarptığı ürünler arasında en çok tercih edilecek olanlar çift taraflı büyük ısıtıcı, bim anne bebek çantası, hava nemlendiricisi gibi ürünler olacakmış gibi görünüyor!