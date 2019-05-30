BİM 27-31 Mayıs 2019 indirimli Ürünler listesi katoloğu | BİM bayram broşürü | BİM 27-31 Mayıs Aktüel ürün kataloğunda neler var?
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BİM 27-31 Mayıs 2019 indirimli Ürünler listesi katoloğu | BİM bayram broşürü | BİM 27-37 Mayıs Aktüel ürün kataloğunda neler var?... BİM aktüel ürünler 27-31 Mayıs listesi yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesinde yine birbirinden cazip, indirimli ürünlerle sizleri bekliyor. Bu haftaki BİM aktüel listesi ağırlıklı olarak küçük ev aletleri ve bayram öncesi hazırlık ürünlerine ayrılmış. Peki, BİM aktüel indirim listesinde başka hangi ürünler var? İşte cevabı...