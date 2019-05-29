BİM 27-37 Mayıs 2019 indirimli Ürünler listesi katoloğu | BİM bayram broşürü | BİM 27-37 Mayıs Aktüel ürün kataloğunda neler var?

B\u00fcy\u00fck merakla beklenen bu haftan\u0131n B\u0130M 27-31 May\u0131s 2019 indirim listesi yay\u0131nland\u0131. Katalogda yine birbirinden \u00e7e\u015fitli ve indirimli \u00fcr\u00fcnler sizleri bekliyor. Her hafta farkl\u0131 \u00fcr\u00fcnlerle yenilenen B\u0130M market akt\u00fcel indirim katalo\u011funda b\u00fct\u00e7e dostu, hem hesapl\u0131 hem kaliteli \u00fcr\u00fcnlerin listesi yer al\u0131yor.,B\u0130M akt\u00fcel katalo\u011fun dikkat \u00e7eken \u00fcr\u00fcnlerini kategori olarak belirtmemiz gerekirse ba\u015fta da belirtti\u011fimiz gibi elektronik ve yazl\u0131k \u00fcr\u00fcnler dikkat \u00e7ekiyor.,B\u0130M market uygun fiyatl\u0131 ve kaliteli \u00fcr\u00fcnleri t\u00fcketici ile bulu\u015fturan marketler zinciri olarak yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor., F\u0131rsatlar bunlarla s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil elbette...,Toplant\u0131, davet ve d\u0131\u015f ortamlarda kullan\u0131ma uygun olarak \u00fcretilmi\u015f 10 watt ses g\u00fcc\u00fcne sahip 2 y\u0131l garantili Ta\u015f\u0131nabilir Mikrofonlu Bluetooth Speaker Amfi 175 TL. ,.,.., Vatanda\u015flar cazip f\u0131rsatlar\u0131 ka\u00e7\u0131rmamak i\u00e7in, her hafta B\u0130M akt\u00fcel listesini yak\u0131ndan takip ediyor. B\u0130M akt\u00fcel s\u00fcrprizleri bu hafta da h\u0131z kesmeden devam ediyor. B\u0130M 27-31 May\u0131s bro\u015f\u00fcr\u00fc a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak Elektronik, Mutfak grubu, yaz s\u0131caklar\u0131n\u0131n bast\u0131r\u0131d\u0131\u011f\u0131 \u015fu g\u00fcnlerde g\u00fcne\u015f kremleri ve tatile haz\u0131rl\u0131k \u00fcr\u00fcnlerine ayr\u0131lm\u0131\u015f., B\u0130M akt\u00fcel kampanya indirim listesinde Elektronik, Mutfak grubu ve yaz s\u0131caklar\u0131n\u0131n bast\u0131r\u0131d\u0131\u011f\u0131 \u015fu g\u00fcnlerde tatile \u00e7\u0131kacaklar i\u00e7in g\u00fcne\u015f kremleri, deniz \u015fortlar\u0131 vb \u00fcr\u00fcnlere de yer verilmeye ba\u015flanm\u0131\u015f. Peki, , En yeni B\u0130M indirim katalo\u011funu inceledi\u011fimizde bir\u00e7ok kategoriden olduk\u00e7a \u00e7e\u015fitli ve hesapl\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz,B\u0130M 27- 31 May\u0131s akt\u00fcel indirimli \u00fcr\u00fcnler katalo\u011fundaki di\u011fer \u00fcr\u00fcnlerse \u015f\u00f6yle; Hepa filtre grubu ile dikkat \u00e7eken 3 y\u0131l garantili Arnica Dik Durabilen S\u00fcp\u00fcrge 119 TL.,S\u0131cak ve so\u011fuk su imkan\u0131 sunan Dijitsu Su Sebili 399 TL. Otomatik \u00e7akmakl\u0131kl\u0131 Kumtel Set \u00dcst\u00fc Ocak 249 TL. Kumtel 32lt Mini F\u0131r\u0131n 129 TL. Masline Aspirat\u00f6r 109 TL. Paslanmaz \u00e7elik \u00e7\u0131rp\u0131c\u0131lar\u0131 ile dikkat \u00e7eken 2 y\u0131l garantili Fakir Blender Robot Set 175 TL. Buzluk Termos 69 TL. Piknik \u00e7antas\u0131 27,90 TL,.Remington Sa\u00e7 D\u00fczle\u015ftirici 89 TL. Elektrik kesildi\u011finde otomatik \u00e7al\u0131\u015fma \u00f6zellikli Nordica Hareket Sens\u00f6rl\u00fc Led Lamba 49,90 TL. Bimde bu hafta ge\u00e7erli olacak 31 May\u0131s Bim akt\u00fcel katalo\u011funun ikinci sayfas\u0131nda da bizleri elektrikli ev aletleri kar\u015f\u0131l\u0131yor. ,Yine bu haftaya \u00f6zel bayram i\u00e7in ayr\u0131 bir katalog olu\u015fturan B\u0130M AKT\u00dcEL 27-31 May\u0131s listesinde cep dostu bayram al\u0131\u015fveri\u015fi yapmak da m\u00fcmk\u00fcn olacak. ,B\u0130M\u2019de sat\u0131\u015fa sunulacak olan vatanda\u015f\u0131n cebini rahatlatacak bu dikkat \u00e7eken \u00fcr\u00fcnlerin fiyat ve \u00f6zellik olarak detaylar\u0131 neler? \u0130\u015fte t\u00fcm detaylar\u0131yla B\u0130M bro\u015f\u00fcr\u00fc ve kampanya indirim listesindeki sizler i\u00e7in inceledi\u011fimiz t\u00fcm detaylar...\r\n\r\n, B\u0130M akt\u00fcel indirim listesinde ilk dikkat \u00e7eken \u00fcr\u00fcnler ise \u015f\u00f6yle; KUMTEL marka set \u00fcst\u00fc ocak 249 tl'ye sat\u0131\u015fa sunuluyor. ,B\u0130M 27- 31 May\u0131s akt\u00fcel indirimli \u00fcr\u00fcnler katalo\u011fundaki di\u011fer \u00fcr\u00fcnlerse \u015f\u00f6yle; Hepa filtre grubu ile dikkat \u00e7eken 3 y\u0131l garantili Arnica Dik Durabilen S\u00fcp\u00fcrge 119 TL. Ask\u0131 Avize 29,90 TL. Farkl\u0131 renk ve modellerde, MDF tablal\u0131, dayan\u0131kl\u0131 bombe cam kapakl\u0131 Dekoratif B\u00fcy\u00fck L\u00fcks Duvar Saati 49,90 TL.,.Kablosuz internet a\u011f\u0131n\u0131z\u0131 tek bir tu\u015fla geni\u015fletmenize yard\u0131mc\u0131 olacak 2 y\u0131l garantili TP-Link Wi-Fi Menzil Geni\u015fletici 69 TL. Bulldog Bluetooth Speaker 59 TL. ,\u0130\u015fte, bu haftan\u0131n B\u0130M market 27-31 May\u0131s 2019 akt\u00fcel indirim f\u0131rsatlar\u0131 ve merakla beklenen indirimli \u00fcr\u00fcnler listesinde yer alan detaylar\u2026\r\n\r\n,B\u0130M 27- 31 May\u0131s akt\u00fcel indirimli \u00fcr\u00fcnler katalo\u011fu yo\u011fun olarak sorgulan\u0131yor. B\u0130M akt\u00fcel kampanyal\u0131 \u00fcr\u00fcnler bro\u015f\u00fcr\u00fc birbirinden cazip \u00fcr\u00fcnlerle dopdolu\u2026,Dijitsu s\u0131cak so\u011fuk su sebili 399 tl, Kumtel Mini f\u0131r\u0131n 32 lt 129 tl, Masline aspirat\u00f6r 109 tl, Fakir Blender Robot Seri 175 tl ve 79 TL\u2019lik fiyat\u0131 ile Modern TV \u00dcnitesi..., ,Peki, B\u0130M akt\u00fcel indirim listesinde ba\u015fka hangi \u00fcr\u00fcnler