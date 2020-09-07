Bin bir emekle hasat edilen susamın kilosu 14-16 liradan satılıyor

G\u00fcnl\u00fck t\u00fcketilen ekmekten simide, tahinden helvaya bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcn i\u00e7in vazge\u00e7ilmez olan susam\u0131n kilogram\u0131 kalitesine g\u00f6re kilogram\u0131 16 lira civar\u0131nda al\u0131c\u0131 buluyor.\r\n\r\n,\u00d6nce tarlada elle s\u00f6k\u00fclen susam, daha sonra \u00f6bek \u00f6bek k\u00fcmeleniyor ve 10 ila 15 g\u00fcn kurutulmaya b\u0131rak\u0131l\u0131yor. ,Susam i\u00e7in sabah\u0131n erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen i\u015f\u00e7iler, makineli hasada uygun olmayan \u00fcr\u00fcn\u00fcn hasad\u0131n\u0131 bin bir emekle elleriyle yap\u0131yor.\r\n\r\n,Y\u00fcre\u011fir Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Ak\u0131n Do\u011fan, \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, susam\u0131n \u00c7ukurova\u2019da, bu\u011fday, kavun, karpuz ve so\u011fandan sonra ekildi\u011fini s\u00f6yledi. Susam\u0131n \u00e7ok kolay yeti\u015fen bir \u00fcr\u00fcn oldu\u011funu belirten Do\u011fan, \u201cSusam, \u00f6nce i\u015f\u00e7iler taraf\u0131ndan elle s\u00f6k\u00fcl\u00fcr, ard\u0131ndan iple piramit \u015feklinde ba\u011flan\u0131r sonra da kurutulur. \u015eu an susam\u0131n kilogram\u0131 kalitesine g\u00f6re 14 lira ile 16 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan sopalarla d\u00f6v\u00fclerek tomurcuklar\u0131ndan d\u00f6k\u00fclen susam, daha sonra i\u015flenerek sat\u0131\u015fa haz\u0131r hale getiriliyor. ,Susam\u0131n \u00e7ok zahmetli bir hasad\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in ekim alanlar\u0131n\u0131n son 10 y\u0131lda yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 60 azald\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Y\u00fcre\u011fir Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Ak\u0131n Do\u011fan, daha sonra \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,\u201cSusam, \u00fclkemizde 10 y\u0131l \u00f6nce 400 bin dekar alanda ekilmekteyken, bu oran \u015fimdilerde 250 bin dekarlara kadar geriledi. E\u011fer te\u015fvik ve destekler verilirse susam ekimi artacakt\u0131r. Ekim artarsa yurt d\u0131\u015f\u0131ndan ithal etmek zorunda kalmayaca\u011f\u0131z ve d\u00f6viz \u00f6demeyece\u011fiz. Susam\u0131n d\u00f6n\u00fcm ba\u015f\u0131na verimi 50 kilogram ile 200 kilogram aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. Susama iyi bak\u0131l\u0131rsa 150-200 kilogram verim al\u0131nabilir d\u00f6n\u00fcm ba\u015f\u0131na.\u201d,\u00dclke genelindeki susam a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131n yurt d\u0131\u015f\u0131ndan kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Do\u011fan, \u201cBizim susam\u0131m\u0131z \u00e7ok kaliteli oldu\u011fu i\u00e7in belli bir miktar\u0131n\u0131 Japonya ve \u00c7in\u2019e g\u00f6nderiyoruz. Bu sene pandemi oldu\u011fu i\u00e7in g\u00f6nderip g\u00f6ndermeyece\u011fimiz daha belli de\u011fil. Hasat devam ediyor. Susam genelde bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcnde kullan\u0131lmakta. Geni\u015f yelpazede kullan\u0131lan susam\u0131nda bir soya, pamuk ve ay\u00e7i\u00e7e\u011fi gibi ya\u011fl\u0131 tohum desteklerinden faydalanmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Susama destek verilmemi\u015ftir. Fiyat\u0131 \u015fu an y\u00fcksek g\u00f6z\u00fckse de hasat yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda asl\u0131nda \u00e7ok para kazanm\u0131yorsunuz. Bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn de Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan desteklenmesini bekliyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Anavatan\u0131 Hindistan olup T\u00fcrkiye\u2019de G\u00fcneydo\u011fu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara b\u00f6lgelerinde yeti\u015ftirilen susam\u0131n hasad\u0131 Adana\u2019da ba\u015flad\u0131.