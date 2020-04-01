Bin lira yardım ödemeleri başladı! Kimler yararlanabilir?

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n duyurdu\u011fu ve Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk\u2019un detaylar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 yard\u0131mdan 2 milyon 111 bin vatanda\u015f yararlanacak.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle ihtiya\u00e7 sahibi olan ailelere 1000\u2019er lira yard\u0131m yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.,Dolayl\u0131 olarak yakla\u015f\u0131k 8 milyon ki\u015fiyi ilgilendiren bu yard\u0131m\u0131 almak i\u00e7in herhangi bir ba\u015fvuru yap\u0131lmas\u0131 gerekmiyor.,Yard\u0131mdan otomatik olarak faydalanacaklar ise \u015f\u00f6yle:,Ya\u015fl\u0131 Ayl\u0131\u011f\u0131\r\nEngelli Yak\u0131n\u0131 Ayl\u0131\u011f\u0131\r\nSilikozis Ayl\u0131\u011f\u0131\r\n,Muhta\u00e7 Asker Ailelerine Y\u00f6nelik D\u00fczenli Nakit Yard\u0131m\r\n\u00d6ks\u00fcz Yetim Yard\u0131m\u0131\r\nE\u015fi Vefat Etmi\u015f Kad\u0131nlara Y\u00f6nelik D\u00fczenli Nakit Yard\u0131m,\u015eartl\u0131 E\u011fitim Yard\u0131m\u0131\r\n\u015eartl\u0131 Sa\u011fl\u0131k Yard\u0131m\u0131\r\n\u00c7oklu Do\u011fum Yard\u0131m\u0131,Psiko-Sosyal ve Mali Kay\u0131p Ya\u015fayan T\u00fcberk\u00fcloz ve SSPE Hastalar\u0131na Y\u00f6nelik D\u00fczenli Nakdi Yard\u0131m Program\u0131 Engelli Ayl\u0131\u011f\u0131\r\nMuhta\u00e7 Asker \u00c7ocu\u011fu Yard\u0131m\u0131,\u00d6DEME TAR\u0130HLER\u0130\r\n\r\nDo\u011fum y\u0131l\u0131n\u0131n son rakam\u0131 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde 2 ve 7 olanlar 3'\u00fcnde 3 ve 8 olanlar 4'\u00fcnde 4 ve 9 olanlar 5'inde,PTT KARTI OLANLAR \u00c7EKEB\u0130L\u0130YOR\r\n\r\nYard\u0131m kapsam\u0131nda olan vatanda\u015flar 1000 liray\u0131 t\u00fcm kamu bankalar\u0131 ATM\u2019lerinden komisyonsuz olarak \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131.