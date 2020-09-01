Bin TL’ye aldığı hurdadan muhteşem bir otomobil çıktı

Elazığ’da klasik otomobil tutkusu bulunan bir çocuk babası 60 yaşındaki Ateş Yağmur, 7 yıl önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin liraya satın aldı.