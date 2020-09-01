Bin TL’ye aldığı hurdadan muhteşem bir otomobil çıktı

Elaz\u0131\u011f\u2019da klasik otomobil tutkusu bulunan bir \u00e7ocuk babas\u0131 60 ya\u015f\u0131ndaki Ate\u015f Ya\u011fmur, 7 y\u0131l \u00f6nce bir k\u00f6yde \u00e7\u00fcr\u00fcmeye terk edilmi\u015f 1974 model Anadol marka otomobili g\u00f6r\u00fcnce, bin liraya sat\u0131n ald\u0131. ,1974 model yerli yap\u0131md\u0131r. 15 bin lira masraf yapt\u0131m. \u00dczerinde koltuk diye bir \u015fey yoktu. Bir k\u0131z\u0131m var, bu da benim o\u011flum. \u0130nsan evlad\u0131ndan ayr\u0131l\u0131r m\u0131 ayr\u0131lmaz. Arac\u0131m\u0131 \u00e7ok seviyorum\u201d dedi.\r\n,.,Otomobilin orijinal par\u00e7alar\u0131na dokunmadan 15 bin lira masraf eden Ate\u015f, arac\u0131 y\u00fcr\u00fcr duruma getirdi. Daha sonra \u00f6zenle bak\u0131mlar\u0131 yap\u0131lan 46 ya\u015f\u0131ndaki otomobil, rengi ve g\u00f6rselli\u011fi ile herkesin dikkatini \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. \r\n,G\u00fcnl\u00fck temizlik yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Ya\u011fmur, \u201c50 bin TL verdiler vermedim. 100 milyar verseler vermem. Satmaya niyetim yok. De\u011feri bi\u00e7ilmez bu arac\u0131n. Sevdi\u011fimden satm\u0131yorum. Vasiyet yapt\u0131m, \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcmde k\u0131z\u0131ma verece\u011fim. ,Otomobiliyle her g\u00fcn ilgilenen ve \u00e7ocu\u011fu yerine koyan Ya\u011fmur\u2019a satmas\u0131 i\u00e7in 50 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi. 100 bin TL verseler dahi arac\u0131n\u0131 satmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Ya\u011fmur, arac\u0131n\u0131 k\u0131z\u0131na b\u0131rakaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,Oda o\u011fluna verir. Hatay ve \u0130skenderun\u2019a gittim. 2 bin 300 kilometre yol yapt\u0131m yorulmad\u0131m. Arac\u0131ma g\u00fcveniyorum ve memnunum. \u0130stanbul\u2019a g\u00f6z\u00fc kapal\u0131 gider gelirim. Gitti\u011fim yerde millet toplan\u0131yor. Arac\u0131ma bak\u0131yorlar ve merak ediyorlar.\r\n,Arac\u0131 k\u00f6yde birinden ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ate\u015f Ya\u011fmur, \u201cBin liraya ald\u0131m. Bakt\u0131m be\u011fendim. \u00c7ekiciye at\u0131p getirdim. Millet bana g\u00fcld\u00fc. Araba arabal\u0131ktan \u00e7\u0131km\u0131\u015f g\u00f6t\u00fcr sahibinden paran\u0131 geri al dediler. Bende yapt\u0131m, aya\u011fa kald\u0131r\u0131m. \u00c7ok masraf ettim. Hobimdir, klasik araca para harcamay\u0131 severim. L\u00fcks araba sevmem bana gelmez. , Diyorum gidin l\u00fcks araca bak\u0131m diyorlar. Senin ara\u00e7 klasik ara\u00e7 l\u00fcks ara\u00e7 g\u00f6r\u00fcr\u00fcz ama bunu bulamay\u0131z diyorlar. Resim \u00e7ekmek i\u00e7in m\u00fcsaade istiyorlar. Bende \u00e7ekin diyorum\u201d diye konu\u015ftu.