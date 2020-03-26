Bin yıllık yöntemle yapılan en doğal dezenfektan

Sabun \u00fcretimi hakk\u0131nda bilgi veren zeytinya\u011f\u0131 sabunu ustas\u0131 Celil Ka\u00e7maz, \u201cSabun yap\u0131m\u0131nda zeytinya\u011f\u0131 olmas\u0131 gerekiyor. Zeytinya\u011f\u0131 kostik konularak en az 6 saatlik bir s\u00fcrede kaynat\u0131larak sabunla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. 4 saat bir dinlenme s\u00fcreci oluyor. Kostikli su ile sabunun ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in kazandan 4 saat bekledikten sonra \u00fcstten sabunu alarak ve kostikli su altta b\u0131rak\u0131larak sabunu \u00e7\u0131kart\u0131yoruz. Yakla\u015f\u0131k bin y\u0131ll\u0131k do\u011fal sabun nas\u0131l ise bizimki de ayn\u0131. Tamamen el i\u015f\u00e7ili\u011fi. Elle kesiliyor. B\u00fct\u00fcn safhalar\u0131nda insan \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Makine bizde yok. M\u00fcthi\u015f bir temizleyici. Saf. \u015eu anda kullan\u0131labilecek dezenfektan olarak en do\u011fal \u00fcr\u00fcn bizce. Herkese tavsiye ediyorum\u201d dedi.\r\n\r\n,Edremit il\u00e7esinde geleneksel yollarla zeytinya\u011f\u0131 sabunu \u00fcreten at\u00f6lyeler fazla mesai yapmaya devam ediyor. Zeytinya\u011f\u0131ndan sabuna yakla\u015f\u0131k 4 g\u00fcnl\u00fck bir ser\u00fcven sonunda elde edilen \u00fcr\u00fcn vir\u00fcs ve bakterilere kar\u015f\u0131 etkili do\u011fal dezenfektan olarak \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,Zeytinya\u011f\u0131, kostik tozu ve suyun \u00f6zel kazanlarda 6 saatlik kaynat\u0131lmas\u0131 ile ba\u015flayan sabunla\u015fma s\u00fcreci daha sonra sabit bir \u0131s\u0131da dinlendirme ile devam ediyor. ,Sabunla\u015fan zeytinya\u011f\u0131 ve kostikli su birbirinden ayr\u0131l\u0131yor. Tamamen do\u011fal olarak kalan sabunla\u015fm\u0131\u015f zeytinya\u011f\u0131 merhem halinden kat\u0131 hale ge\u00e7ebilmesi i\u00e7in \u00f6zel kal\u0131plara d\u00f6k\u00fcl\u00fcyor. ,Daha sonra 24 saat dinlendirilen ve sertle\u015fen sabunlar \u00f6zel bir b\u0131\u00e7ak ekipman\u0131 ile iki ki\u015fi taraf\u0131ndan \u00f6nceden i\u015faretlenmi\u015f izler \u00fczerinde kesilerek kal\u0131p sabun haline d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. Son olarak kesilen sabun k\u00fcplerinin havaland\u0131r\u0131lmas\u0131 ve i\u00e7indeki nemin iyice kurutulmas\u0131 ile paketlenmeye ve kullan\u0131ma haz\u0131r hale geliyor.\r\n\r\n,Korona vir\u00fcs nedeniyle en iyi dezenfektan sabuna ilgi g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e art\u0131yor.