Binbir derde deva! Bu çayı içen grip olmuyor

Osmangazi Belediyesinin i\u015fletti\u011fi \u00d6rdekli K\u00fclt\u00fcr Merkezinde 10 \u00e7e\u015fit bitki ve meyvenin kar\u0131\u015f\u0131m\u0131yla haz\u0131rlanan Osmanl\u0131 \u00e7ay\u0131 tam bir \u015fifa kayna\u011f\u0131. Bu \u00e7ay\u0131 i\u00e7inler gribal enfeksiyonlardan kendilerini korurken, ayr\u0131ca bir\u00e7ok hasta da \u015fifa bulmak i\u00e7in Osmanl\u0131 \u00e7ay\u0131n\u0131 tercih ediyor.,Zencefil, havl\u0131can, hibisk\u00fcs, \u0131hlamur, karanfil, limon, portakal, tar\u00e7\u0131n, elma ve kekik Osmanl\u0131 \u00e7ay\u0131n\u0131n hammaddesini te\u015fkil ediyor. Her biri \u015fifa kayna\u011f\u0131 meyve ve bitkilerin demlenmesiyle ortaya \u00e7\u0131kan Osmanl\u0131 \u00e7ay\u0131 bal ile tatland\u0131r\u0131l\u0131p servis ediliyor.,\u015eifal\u0131 oldu\u011fu kadar lez\u00eez de olan \u00e7ay\u0131 i\u00e7mek i\u00e7in \u015fehir d\u0131\u015f\u0131ndan gelenler de olduk\u00e7a fazla. \u0130nsana ferahl\u0131k veren \u00e7ay gribe kar\u015f\u0131 olduk\u00e7a etkili. Gribe yakalanmak istemeyenler ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in tarih\u00ee \u00d6rdekli K\u00fclt\u00fcr Merkezine gelip bu \u00e7ay\u0131 mutlaka i\u00e7iyor. ,Osmanl\u0131 \u00e7ay\u0131n\u0131 haz\u0131rlayan Ali Terzio\u011flu, "Osmanl\u0131 \u00e7ay\u0131m\u0131z tam bir \u015fifa kayna\u011f\u0131. \u0130\u00e7inde zencefil, havl\u0131can, hibisk\u00fcs, \u0131hlamur, karanfil, limon, portakal, tar\u00e7\u0131n, elma ve kekik bulunuyor. ,Osmanl\u0131 \u00e7ay\u0131n\u0131n fincan\u0131 4 liradan sat\u0131l\u0131yor. Ayr\u0131ca \u00e7ay\u0131 tatland\u0131rmak i\u00e7in \u015feker yerine bal kullan\u0131l\u0131yor. \u00c7ay Osmanl\u0131 zaman\u0131nda nas\u0131l t\u00fcketiliyorsa g\u00fcn\u00fcm\u00fczde de ayn\u0131 \u015fekilde m\u00fc\u015fterilere servis ediliyor., \u00c7ay\u0131m\u0131z \u015fifal\u0131 oldu\u011fu kadar lezzetli de. Bu kar\u0131\u015f\u0131m Osmanl\u0131'dan geliyor. Biz de bu \u015fifal\u0131 \u00e7ay\u0131 devam ettiriyoruz. Bilhassa k\u0131\u015f aylar\u0131nda gribe ve so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 vatanda\u015flar ra\u011fbet g\u00f6steriyor. Buraya insanlar \u015fifa bulmaya geliyor. Bu \u00e7ay\u0131 i\u00e7enler lezzetini \u00e7ok be\u011feniyor. ,Binbir derde deva! Bu \u00e7ay\u0131 i\u00e7en grip olmuyor... \u0130\u015fte o tarif!, Haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7ay\u0131 \u00e7i\u00e7ek bal\u0131yla servis ediyoruz. \u015eeker yerine balla tatland\u0131r\u0131yoruz. Osmanl\u0131 zaman\u0131nda nas\u0131l t\u00fcketiliyorsa \u015fimdi de ayn\u0131 \u015fekilde m\u00fc\u015fterilere ikram ediyoruz" dedi. (\u0130HA)