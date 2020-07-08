Binlerce yıl sonra bu hale geldi, ilginç şekilleri ile dikkat çekiyor

G\u00f6k\u00e7eli Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Koyuncu, \u00e7ok eski bir olu\u015fumu gizli bir hazine olarak de\u011ferlendirdiklerini s\u00f6yledi. ,\u0130lgin\u00e7 yer \u015fekilleri farkl\u0131 renkler ve irili ufakl\u0131 meydana gelen olu\u015fumlar yakla\u015f\u0131k 5 kilometrekare alanda bulunuyor. ,Binlerce y\u0131lda ya\u011fmur sular\u0131 ve r\u00fczgar\u0131n etkisi ile a\u015f\u0131narak dilim \u015feklinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin olu\u015ftu\u011fu kayalar, do\u011faseverler ile foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131 a\u011f\u0131rl\u0131yor. ,Ekoturizm ve jeoturizm a\u00e7\u0131s\u0131ndan de\u011ferlendirilmesi beklenen kayal\u0131k alan\u0131n b\u00f6lgeye de\u011fer katmas\u0131 bekleniyor.,Niksar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00f6k\u00e7eli beldesinde da\u011fl\u0131k alan\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kmesi ile olu\u015fan do\u011fal g\u00fczellik, Kapadokya\u2019daki kayalar\u0131 and\u0131r\u0131yor. ,Kapadokya\u2019ya benzeyen b\u00f6lgenin turizme kazand\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 arzu ettiklerini ifade eden Ba\u015fkan Koyuncu, \u201cBuras\u0131 ne kadar bir y\u0131lda olu\u015fmu\u015f ara\u015ft\u0131r\u0131larak turizme kazand\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz.","E\u015fsiz do\u011fa manzaras\u0131 olan b\u00f6lgenin beldemize ve il\u00e7emize de\u011fer kataca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Buradan yetkililere bu hazinenin de\u011ferlendirilmesi i\u00e7in bizlere destek olmas\u0131n\u0131 bekliyoruz\u201d dedi.