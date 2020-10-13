Binlerce yıllık tarihi kent bir turist için açıldı

Peru'da binlerce y\u0131ll\u0131k tarihi \u0130nka kenti bir turist i\u00e7in \u00f6zel olarak a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u0130nka uygarl\u0131\u011f\u0131na air Machu Picchu antik kenti koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda yakla\u015f\u0131k yedi ayd\u0131r kapal\u0131 tutuluyordu.,Jesse Katayama turist yedi ay \u00f6nce \u00fclkeye geldi. \u00dclkedeki tarihi lokasyonlar\u0131 gezen Katayama hayali olan Machu Picchu'ya giremeden karantina \u00f6nlemleri ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nPeru makamlar\u0131na defalarca talepte bulunan Japon turist Machu Picchu'ya girebilmek i\u00e7in \u00fclkedeki seyahatini yedi ay boyunca uzatt\u0131.,Jesse Katayama sonunda Peru K\u00fclt\u00fcr Bakan\u0131 Alejandro Neyra'n\u0131n \u00f6zel izin vermesiyle hayaline kavu\u015ftu.,Peru 850 bin vaka ve 33 binden fazla can kayb\u0131yla koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n en a\u011f\u0131r ge\u00e7ti\u011fi \u00fclkeler aras\u0131nda yer al\u0131yor. (NTV),Peru'da koronavir\u00fcs nedeniyle kapal\u0131 olan Machu Picchu antik kenti sadece bir ki\u015fiye a\u00e7\u0131ld\u0131. Jesse Katayama ad\u0131ndaki turist yedi ayd\u0131r \u00fclkedeki \u0130nka kentine girmek i\u00e7in bekliyordu.,\u00dclkede bulunan bir Japon turist \u00f6zel izinle kenti gezme \u015fans\u0131 yakalad\u0131.