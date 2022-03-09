Bir aile yok oldu... Onlardan geriye bu fotoğraflar kaldı

Daireye giren ekiplerin olay yerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, sitedeki 4 katl\u0131 binan\u0131n ikinci kat\u0131nda bulunan dairede oturan B\u00fclent Akta\u015f, hen\u00fcz bilinmeyen bir sebeple cinnet ge\u00e7irerek e\u015fi Kader Akta\u015f ile birlikte \u00e7ocuklar\u0131 Mehmet Ali (7) ve \u00d6mer Asil (2) \u00f6ld\u00fcr\u00fcp intihar etti. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen polis ekipleri daireyi kontrol edince ailenin cans\u0131z bedeniyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,\u0130stanbul Beylikd\u00fcz\u00fc'nde bulunan bir sitede hen\u00fcz bilinmeyen nedenle cinnet getiren baba deh\u015fet sa\u00e7t\u0131. ,Olay, saat 20.00 s\u0131ralar\u0131nda Beylikd\u00fcz\u00fc Yakuplu Mahallesi\u2019ndeki bir sitede ya\u015fand\u0131. ,Silah seslerini duyan vatanda\u015flar durumu polis ekiplerine bildirdi.